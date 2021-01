NVIDIA löysensi G-Sync Ultimate -sertifikaatin vaatimuksia

Aiemmin G-Sync Ultimate -näytöltä vaadittiin muun muassa minimissään DisplayHDR 1000 -sertifikaatti, mutta nyt mukaan on mahtunut DisplayHDR 600 -näyttöjä ja jopa yksi DisplayHDR 400 -näyttö.

NVIDIA toi näyttöihin vaihtelevan virkistystaajuuden tuen G-Sync-moduulien avulla alun perin jo vuonna 2013. Sittemmin G-Sync-brändi on jaettu kolmeen tasoon: G-Sync Ultimate huippunäytöille normaalia tiukemmin vaatimuksin, perusmuotoinen G-Sync löyhemmin vaatimuksin, mutta edelleen G-Sync-moduulilla, ja G-Sync Compatible, joka on varattu VESA:n Adaptive-sync-standardia eli tutummin FreeSynciä tukeville näytöille, jotka NVIDIA on erikseen testannut täysin toimiviksi yhtiön näytönohjaimilla.

Nyt tätä kolmijakoa on muutettu kaikessa hiljaisuudessa laskemalla G-Sync Ultimate -tason vaatimuksia. Aiemmin G-Sync Ultimaten vaatimuksiksi lueteltiin muun muassa DisplayHDR 1000 -sertifiointi, taustavalaistuksen FALD-tuki (Full Array Local Dimming), tuki täydelle DCI-P3-väriavaruudelle sekä vaihtelevan virkistystaajuuden tuki yhdestä hertsistä kunkin paneelin maksimivirkitystaajuuteen asti.

Uuden määritelmän mukaan vaatimuksista näkyvin, DisplayHDR 1000 -sertifiointi, on saanut väistyä ja sen tilalla NVIDIAn sivuilla komeilee vain ”Lifelike HDR” ilman sen tarkempia määritelmiä. CES 2021 -messuilla esiteltiinkin ensimmäisiä G-Sync Ultimate -näyttöjä, joiden HDR-tuki riittää vain DisplayHDR 600 -sertifikaattiin, kuten MSI:n Optix MEG381CQR ja LG:n 34GP950G, tai jopa vain DisplayHDR 400 -sertifikaattiin, kuten Acer X34 S. Muut mahdollisisesti muuttuneet vaatimukset eivät ole tällä hetkellä tiedossa.

