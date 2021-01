Näkökulma: Taittuvat näytöt ja 5G – floppi, vaiko hitaasti kypsymässä?

Miltä vuosi 2021 näyttää viime aikojen merkittävimpien älypuhelintekniikoiden kannalta?

Älypuhelinmarkkinat ovat saturoituneet viime vuosien aikana varsin voimakkaasti ja päättynyt vuosi koronan avittamana antoi viitteitä siitä, että etenkin ylimmän hintaluokan puhelimien hintatason nousu alkaisi olla saavuttaneen kipupisteensä. Monet alaa seuraavat ovat sitä mieltä, että uusissa puhelimissa nähdään liian vähän oikeasti uutta, mutta toisaalta uusien tekniikoiden kuten 5G:n ja taittuvan näytön yleistymistä ei ole otettu kaikkien osalta erityisen innostuneesti vastaan. Ottaen huomioon taittuvan näyttötekniikan potentiaali koko älypuhelimien rakenteen ja käytettävyyden muuttumisen kannalta, tai 5G:n vaikutus mobiililaitteiden tarjoamien mahdollisuuksien kehittymiseen, kritiikki kehityksen puutteesta alalla tuntuukin paikoin hieman ristiriitaiselta.

Ensimmäiset taittuvanäyttöiset puhelimet nähtiin markkinoilla jo vuoden 2019 puolella, mutta vuosi 2020 toi saataville pykälää kypsempiä teknisiä toteutuksia, vaikkakin massamarkkinoille sopivaan toteutukseen on vielä matkaa. Samsung on ollut toistaiseksi näkyvin taittuvaa näyttötekniikkaa puhelinmarkkinoille ajaneista valmistajista ja yritys onkin kertonut suunnitelmistaan tuoda tänä vuonna markkinoille enemmän ja edullisempia taittuvalla näytöllä varustettuja puhelimia. Toistaiseksi ei ole tarkempaa tietoa kuinka alas Samsung pystyy hintatason painamaan, mutta tosiasia on, että korkea hintataso on ollut toistaiseksi uuden näyttötekniikan yleistymisen suurimpia jarruja. Kunhan hintataso saadaan hilattua alemmas ja tuotua markkinoille tavallisia kuluttajia puhuttelevia vaihtoehtoja, päästään vasta näkemään onko taittuvalla näytöllä riittävästi paukkuja luomaan uuden kehityssuunnan älypuhelinmarkkinoille. Vuoden 2021 aikana taittuvanäyttöisten puhelimien merkittävää yleistymistä tuskin tullaan kuitenkaan vielä näkemään. Ennakkotietojen mukaan myös muilta suurilta valmistajilta on luvassa taittuvanäyttöisiä puhelimia tänä vuonna, joten tarjonta kuitenkin tulee varmasti lisääntymään.

Taitettavan näyttötekniikan tapaan ensimmäiset 5G-tuella varustetut älypuhelimet nähtiin jo vuoden 2019 puolella, mutta vasta viime vuonna 5G teki vahvasti tuloaan high-end-puhelimien ohella myös keskihintaluokan laitteisiin. Puhelimissa käytetty 5G-tekniikka kehittyi vuonna 2020 selvästi energiapihimmäksi, mutta sillä saralla riittää edelleen parannettavaa 4G:hen nähden. 5G-laitteet kävivät myös hyvin kaupaksi, joskaan ei välttämättä ensisijaisesti käyttäjien tarpeiden, vaan tarjonnan ja markkinoiden ohjailun myötä. Toisin sanoen varsinkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla yli 300 euron puhelinta ostaville kokonaisuutena parhaat vaihtoehdot olivat lähes täysin 5G-malleja, vaikka uuden sukupolven yhteydelle ei olisikaan ollut vielä tarvetta. Lisäksi etenkin keskihintaluokan 5G-mallien myynti vauhditettiin erittäin houkuttelevilla tarjouksilla. Liittymäpuolella suomalaisoperaattorit siirtyivät painottamaan 5G-liittymiä sekä hinnoittelun että valikoiman avulla. Loppuvuoteen mennessä käytännössä kaikki nopeammat liittymävaihtoehdot oli muutettu 5G:tä hyödyntäviksi ja nopeimmat 4G-liittymät hinnoiteltu niin, että 5G-liittymän valitseminen on erittäin houkuttelevaa.

Vuonna 2021 5G-tuki tulee yleistymään entistä edullisemmissa hintaluokissa ja se tullaan näkemään jo alle 200 euron puhelimissa. 5G:n yleistymistä vauhdittaa yhä edullisempiin hintaluokkiin suunnatut 5G-modeemilla varustetut järjestelmäpiirit, joita ovat tällä hetkellä Mediatekin edullisemmat Dimensity-mallit sekä Qualcommin Snapdragon 690- ja 480-mallit. Pelkillä 4G-yhteyksillä varustetusta puhelimista onkin tulossa nopeasti poikkeus ja lähinnä halvimman hintaryhmän ominaisuus.

Keskivertokäyttäjän näkökannalta 5G:n yleistyminen ei tule tarjoamaan suurta yhtäkkistä mullistusta, vaan lähinnä parantaa mobiiliverkkojen toimintaa ja nopeutta tekniikan yleistyessä uudeksi normaaliksi. Kannattaa myös muistaa, että tällä hetkellä käynnissä on vielä eräänlainen siirtymävaihe, jossa 5G NSA (non-standalone) -verkkotekniikka hyödyntää toiminnassaan osittain myös vanhoja 4G-verkkoja. Pilvipohjaiseen 5G Core -tekniikkaan perustuvat ”täysiveriset” 5G-verkot ovat Suomessa vasta testausvaiheessa ja operaattorit eivät ole kertoneet vielä tarkemmista lanseerausaikatauluistaan, mutta niitä voi io-techin tietojen mukaan odottaa valmistuvaksi 1-2 vuoden sisällä. Vasta Standalone 5G -tekniikka tuo mukanaan uuden verkkotekniikan merkittävimmät hyödyt, kuten alhaisemmat viiveet ja huomattavasti monipuolisemman liikenteen hallinnan, joka mahdollistaa mm. verkon kapasiteetin viipaloinnin käyttäjäkohtaisesti.

Otsikon kysymykseen vastatakseni, sekä 5G että taittuvat näytöt ovat vielä kypsymisvaiheessa, mutta niiden tulevaisuudennäkymät ovat varsin erilaiset. 5G:stä tulee lähivuosina uusi normaali ja vaikka mobiiliverkkojen yleinen palvelutaso tulee sen myötä paranemaan, eivät monet peruskäyttäjät tule kiinnittämään asiaan erityistä huomiota. Taittuvat näytöt ovat myös kypsymisvaiheessa, mutta niiden tulevaisuus on toistaiseksi täysi kysymysmerkki, ja alkanut vuosi tulee tuskin vielä määrittämään mitään pysyvää tekniikan tulevaisuudesta.

Muita jo viime vuonna nähtyjä, mutta entisestään yleistyviä älypuhelinominaisuuksia tulevat tänä vuonna olemaan mukautuvan korkean virkistystaajuuden näytöt sekä neljän eri polttovälin lippulaivakamerat. Viime vuoden aikana useimmista ylemmän hintaluokan puhelimista löytyi jo korkean virkistystaajuuden näyttö 90 ja 144 hertsin haarukasta. Kuitenkin vain harvassa virkistystaajuus oli sisällön mukaan mukautuvaa sorttia. Tänä vuonna vähintään 120 hertsin näytöt tuleva yleistymään kalliimman pään puhelimissa entisestään ja mukautuva virkistystaajuus on tarjolla yhä useampaan malliin. 90 ja 120 hertsin näytöt tulevat yleistymään myös keskihintaluokan malleissa.

Kamerapuolella neljän eri polttovälin takakamerakokonaisuudet olivat vielä viime vuonna varsin harvinaisia. Tänä vuonna niitä saatetaan nähdä ylimmän hintaluokan puhelimissa aiempaa enemmän. Tyypillinen neljän kameran kokonaisuus on todennäköisesti ultralaajakulman, laajakulman, lyhyen zoomin (normaali-/telekamera) ja pitkän telekameran yhdistelmä, jolla saadaan katettua jo varsin laaja polttovälialue. Tämän myötä luonnollisesti myös kamerakyhmyjen koko tulee kasvamaan entisestään. Myös kuvasensoreiden megapikselimäärä tulee kasvamaan, sillä esimerkiksi Samsungin on huhuttu julkaisevan 200 megapikselin sensorin. Entisestään lisääntyvä kuvaprosessointisuorituskyky tulee mahdollistamaan entistä suuremman kuvadatan sekä useamman eri kameran samanaikaisen datan nopean käsittelyn ja hyödyntämisen.

Akkupuolella latausnopeudet tulevat varmasti kasvamaan entisestään, mutta hyödyt kuluttajalle alkavat olla jo monin paikoin kyseenalaisia, sillä jo selvästi alhaisemmilla lataustehoilla on saatu jo nyt aikaan varsin ripeitä latausnopeuksia. Valmistajien soisikin keskittyvän enemmän akun elinikää pidentäviin ominaisuuksiin, kuten lataustehon rajoittamiseen ja varaustason ylärajan määrittämiseen, jotka löytyvät toistaiseksi vain muutaman valmistajan puhelimista. Oma mausteensa soppaan tuo laturien jättäminen pois myyntipakkauksesta, joka on Applen, Xiaomin ja Samsungin viimeisimpien lippulaivajulkaisujen perusteella yleistyvä trendi. Ratkaisu vähentää varmasti turhaa elektroniikkajätettä, mutta samalla myös lisää oheistarvikkeiden myyntiä ja tekee puhelimen täyden potentiaalin hyödyntävän laturin löytämisestä peruskuluttajalle haastavampaa.

io-techin tavoitteena on käsitellä myös vuonna 2021 kaikki Suomen markkinoille julkaistavat merkittävät älypuhelinjulkaisut ensi tilassa. Viime vuonna lanseerattuun tapaan merkittävimmät älypuhelinjulkaisut tullaan käsittelemään tuoreeltaan ensituntumavideon muodossa ja varsinainen testiartikkeli julkaistaan kirjoitettuna mahdollisimman pian sivuston puolella. Artikkelien julkaisuaikaa pyritään optimoimaan paremmin viime vuoteen nähden ennakkosuunnittelun ja lyhyemmän läpimenoajan (aika testilaitteen saapumisesta artikkelin julkaisuun) avulla.

Valitsimme myös io-techin mobiilitoimituksen kesken vuoden 2020 parhaat älypuhelimet neljässä eri hintakategoriassa. Alle 200 euron hintaluokassa valintamme oli Nokia 5.3, alle 450 euron hintaluokassa Samsung Galaxy A51 5G, alle 700 euron hintaluokassa OnePlus 8T ja yli 700 euron lippulaivaluokassa OnePlus 8 Pro. Oheiselta videolta voi katsoa tarkemman perustelut valinnoille sekä pahimmat haastajat kussakin hintaluokassa.