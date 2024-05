Yhtiön liikevaihto oli jopa 26 miljardia dollaria, mistä jäi kulujen ja muiden jälkeen käteen peräti 14,9 miljardia dollaria.

Omaa fiskaalivuottaan noudattava NVIDIA on julkaissut fiskaalivuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen tuloksen. Yhtiön fiskaalivuosi alkoi tammikuun lopulla ja päättyi 28. huhtikuuta.

NVIDIA on odotetusti rikkonut jälleen oman ennätysliikevaihtonsa päättyneellä neljänneksellä. Yhtiön loistavan tuloksen takana on tuttuun tapaan datakeskuspuoli ja vallalla oleva tekoälybuumi. NVIDIAn liikevaihto kohosi nyt jo jopa 26 miljardiin dollariin, mikä on 18 % viime neljännestä enemmän ja jopa 262 % vuoden takaista paremmin. Yhtiön käyttökate oli kalliiden datakeskuspiirien siivittämänä jopa 78,4 % ja tulosta taottiin kulujen jälkeen lähes 14,9 miljardia dollaria.

Osastokohtaisesti datakeskuspuolen liikevaihto oli ylivoimaisesti suurin osa koko liikevaidosta, eli jopa 22,6 miljardia dollaria. Kasvua viime neljännekseen nähden tuli 23 ja viime vuoteen nähden jopa 427 %. Gaming-osastoon on liitetty nyt mukaan myös ”AI PC” -puoli, vaikkei yhtiöllä varsinaista läsnäoloa kyseisillä markkinoilla tällä hetkellä olekaan. Pelipuolen liikevaihto oli 2,6 miljardia dollaria, mikä on 8 % viime neljännestä vähemmän ja 18 % vuoden takaista enemmän.

Ammattilaispuolella liikevaihto jäi 427 miljoonaan dollariin, mikä on sekin 8 % edeltävää neljännestä vähemmän, mutta vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto on kasvanut 45 %. Neljäs ja viimeinen eli Automotive and Robotics -osasto sai kokoon 329 miljoonan dollarin liikevaihton, mikä oli 17 % edeltävää neljännestä ja 11 % vuoden takaista neljännestä paremmin.

NVIDIA ilmoitti lisäksi ”splittaavansa” osakekantansa 10:1-suhteella, eli jokainen osakkeenomistaja saa yhdeksän uutta osaketta vanhan rinnalle.

Lähde: NVIDIA, Uutiskuva: App Economy Insights @ X