Galaxy Book4 Edge on varustettu Qualcommin lippulaivatason Snapdragon X Elite -järjestelmäpiirillä ja se ottaa ilon irti niin Galaxy AI:sta kuin Microsoftin Copilot+:stakin.

Elektroniikkajätti Samsung on julkistanut tuoreeseen Galaxy Book4 -kannettavien mallistoonsa tekoälytoimintojen säestämänä Galaxy Book4 Edgen, jota pyörittää uusi Snapdragon X Elite -järjestelmäpiiri. Qualcommin lippulaivatason uutuuspiiriä hyödyntävät myös useat muut valmistajat uusissa tekoälykannettavissaan.

Book4 Edge on Windows 11 -kannettava ja hyödyntää sen puolesta Microsoftin uutta Copilot+-tekoälyä, mutta myös Samsungin omat Galaxy AI -toiminnot on tuotavissa kannettavaan yhteensopivista mobiililaitteista Androidin Link to Windows -toiminnon avulla. Copilot+:n toiminta hoituu niin lokaalisti laitteella Snapdragon X Elite -piirin avulla kuin pilven kauttakin. Tekoälyä voi kannettavalla siis hyödyntää myös ilman nettiyhteyttä.

Esimerkkejä mainostetuista tekoälytoiminnoista ovat Galaxy AI:n puolella muun muassa tutut Circle to Search, jolla voi etsiä yksittäisestä kuvan osasta tietoja Googlella ja Live Translate, joka kääntää vaikkapa videopuheluita englanninkieliseksi tekstiksi reaaliajassa näytölle. Copilot+-ominaisuuksia ovat esimerkiksi Cocreator kuvien luomiseen tekstikomennoilla ja näytöllä näkyvää toimintaa säännöllisesti tallentava Recall, jonka avulla käyttäjä voi selkokielisellä tekstikomennolla etsiä aiempiin toimiinsa liittyviä tietoja ja sisältöjä. Vaikka Recall ei käyttäjän toimintaa pilveen lataakaan, on se silti aiheuttanut esimerkiksi Isossa-Britanniassa tietoturvallisuushuolia viranomaistasolla.

Raudan osalta Book4 Edge on varustettu Snapdragon X Elite -piirin lisäksi 16 gigatavun LPDDR5X-RAM-muistilla ja 512 Gt:n tai 1 Tt:n tallennustilalla. Kannettavan näytössä on mukautuvan 120 hertsin virkistystaajuuden AMOLED-paneeli 2880×1800 pikselin resoluutiolla ja 500 nitin maksimikirkkaudella. Näytössä on myös kymmenen pisteen monikosketustoiminnallisuus eli ”10-Point Multi Touch”. USB-C:n kautta onnistuu 65 watin lataus ja Samsung lupailee lehdistötiedotteessaan Book4 Edgelle ”kokopäiväistä akunkestoa” ja jopa 22 tunnin videontoistoaikaa. Yhteyksien osalta tuettuna on uusi Wi-Fi 7. Kokovaihtoehtoina on 14:n ja 16 tuuman mallit ja myyntipakkauksessa toimitetaan USB-C-malliset laturi ja kaapeli.

Galaxy Book4 Edgen tekniset tiedot:

Ulkomitat: 14″: 312,3 mm × 223,8 mm × 10,9 mm / 16″: 355,4 mm × 250,4 mm × 12,3 mm

Paino: 14″ 1,2 kg / 16″: 1,6 kg

Snapdragon X Elite -järjestelmäpiiri (Adreno GPU & Hexagon NPU)

Näyttö: AMOLED, 120 Hz (VRR), 2880×1800 pikseliä (16:10), 500 nitin maksimikirkkaus (HDR), 120 % DCI-P3

RAM-muisti: 16 Gt (LPDDR5X)

Tallennustila: 512 Gt / 1 Tt

Windows 11 Home

Wi-Fi 7 (802.11be)

2 MP:n kamera

Neljä kaiutinta

Akku ja lataus: 14″: 55,9 Wh / 16″: 61,8 Wh, 65 W

Liitännät: 14″ & 16″: 2 × USB 4.0 Type-C, 1 × HDMI 2.1, kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä 16″: 1 × USB 3.2, MicroSD-korttipaikka



Book4 Edge tulee saataville Yhdysvalloissa ja osissa Eurooppaa kesäkuun puolenvälin tienoilla, mutta saatavuuksista ja hinnoista Suomessa Samsung tiedottaa kuluvan vuoden aikana.

Lähde: Samsungin lehdistötiedote