Generatiivista tekoälyä yritetään liittää paraikaa kaikkiin mahdollisiin ja välillä mahdottomiinkin palveluihin, ohjelmistoihin ja muihin. Generatiivisen tekoälyn kärkinimiin lukeutuva Google on nähnyt tarpeelliseksi lisätä tekoälyä myös hakupalveluunsa aloittaen Yhdysvalloista, mutta muu maailma on seuraamassa myöhemmin perässä.

Google ilmoitti reilu viikko takaperin lisäävänsä generatiivista tekoälyä hakutuloksiinsa oman Gemini LLM-kielimallinsa voimin. Kielimalli lisää hakutulosten alkuun itse tuottamiaan vastauksia hakuun ennen varsinaisia hakutuloksia. Aluksi muutos tuli käyttöön vain Yhdysvalloissa ja englanniksi, mutta tukea tullaan laajentamaan muualle maailmaan ja muille kielille myöhemmin. Yhtiön näkemyksen mukaan Gemini tekee hakemisesta entistä helpompaa ja nopeampaa.

Hakupalvelun uudistumista ei ole otettu monessakaan paikkaa vastaan hymyssä suin, vaan pikemminkin päinvastoin. Kuten kaikki alaa seuraavat tietävät, generatiiviset tekoälymallit ovat edelleen hyvinkin erehtyväisiä ja eri tasoisia mokia, kriisejä ja kohuja on nähty jo moneen kertaan. Googlen hakupalvelu ei ole sekään immuuni ongelmille ja sen kerrotaan esimerkiksi ehdottaneen juomaan virtsaa virtsakivistä eroon pääsemiseksi.

Onneksi vaivaan on myös lääke, kuten sanonta kuuluu, ja Tom’s Hardwaren Avram Piltch kirjoittikin pikavauhdilla Chrome-laajennoksen, joka suodattaa tekoälyn ”vastaukset” pois hakutuloksia pilaamasta. Toinen vaihtoehto olisi joka kerta mennä erikseen verkkohaku-lehdelle ja hakea tuloksia sitä kautta. Kolmas ja kenties paras vaihtoehto ainakin työpöydällä on lisätä selaimen hakumoottorivaihtoehtoihin uusi Google (Web) -vaihtoehto, jossa Oikotieksi (Shortcut) asetetaan google.com ja ”URL, jossa kyselyn tilalla on %s” kenttään lisätään ”{google:baseURL}/search?udm=14&q=%s”, mikä ohjaa haun automaattisesti verkkohakuun. Mobiililaitteilla toteutus vaatii ylimääräistä kikkailua, johon löytyy kätevät ohjeet Tom’s Hardwaren artikkelista.

Lähde: Tom’s Hardware