NVIDIA valmistelee huhujen mukaan uutta 12-pinnistä lisävirtaliitintä GeForce-näytönohjaimiin (Ampere)

Uudelle lisävirtaliittimelle on useampia toisistaan riippumattomia lähteitä, mutta liittimen tarkoista teknisistä tiedoista ei ole vielä täyttä yksimielisyyttä.

NVIDIAn odotetaan julkaisevan Ampere-arkkitehtuuriin perustuvat pelinäytönohjaimet tulevan syksyn aikana. Nyt nettiin on ilmestynyt huhuja, joiden mukaan niiden mukana tultaisiin näkemään myös uusi lisävirtaliitin.

Kiinalaisen FCPowerUp-sivuston mukaan NVIDIA valmistelee uutta 12-pinnistä lisävirtaliitintä käytettäväksi ainakin PG142-piirilevyä käyttävissä malleissa. Sivuston mukaan uusi liitin muistuttaisi Molexin Micro-Fit-sarjan liittimiä, mutta siinä olisi 6 pinniä kahdessa rivissä nykyisten PCIe-lisävirtaliittimien kolmen tai neljän pinnin sijasta. Lisäksi pakettiin kuuluisi ilmeisesti toinen 4-pinninen (2×2) virtaliitin, minkä funktio on toistaiseksi epäselvä.

Saksalaisen Igor’s Labin mukaan hän olisi saanut vihiä uudesta liittimestä ensimmäistä kertaa toukokuun lopulla joidenkin virtalähdevalmistajien kautta. Hänen tietojensa mukaan uutta virtaliitintä käytettäisiin PG133-piirilevyä käyttävässä Founders Edition -mallissa ja PG132-piirilevyä käyttävät perusmallit käyttäisivät perinteisiä PCIe-lisävirtaliittimiä. Igorin mukaan liikkeellä on ollut myös huhuja, joiden mukaan FE-mallin adapteriin eivät sopisi PCIe-lisävirtaliittimet, vaan kaksi 8-pinnistä EPS-virtaliitintä. Myös io-tech on kuullut epävirallisissa yhteyksissä puhetta EPS-lisävirtaliittimien käytöstä, mutta niitä on toistaiseksi mahdotonta varmentaa.

Igor’s Labin käsiinsä saamien kaavioiden mukaan liittimen kukin pinni olisi suunniteltu 9.5 ampeerin virralle. FCPowerUp taas puhuu 8,5 ampeerista ja TechPowerUpin käsiinsä saamat kaaviot taas mainitsevat 9 ampeerin maksimivirran per pinni 12-pinnisessä liittimessä. Toistaiseksi on mahdotonta tietää mikä väitteistä pitää paikkansa, vai pitääkö mikään. Liittimessä olisi kaavioiden mukaan kuusi 12 voltin pinniä alarivissä ja kuusi maata ylärivissä. Sen pitäisi olla riittävä maksimissaan 600 watin teholle. Nykyisissä PCIe-lisävirtaliittimissä on kolme 12 voltin pinniä ja kolme tai viisi maata riippuen onko kyse 6- vai 8-pinnisestä versiosta. 6-pinnin PCIe-liitin on sertifioitu 75 ja 8-pinnin 150 watin teholle.

Seuraamme tilanteen kehittymistä io-techin toimituksessa mielenkiinnolla valmistautuessa näytönohjainmarkkinoiden kannalta merkittävään loppuvuoteen. Markkinoille odotetaan tämän vuoden aikana paitsi Ampere-GeForceja, myös AMD:n RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvaa ”Big Navia” ja mahdollisia muita saman sarjan Radeon-näytönohjaimia. Oman mausteensa soppaan tuovat niin ikään tänä vuonna julkaistavat uudet konsolit, joiden grafiikkaohjaimet perustuvat RDNA2-arkkitehtuuriin.

Lähteet: FCPowerUp, Igor’s Lab, TechPowerUp