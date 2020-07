Oppon uudet laturit lupaavat korkeita lataustehoja, mutta esimerkiksi 65 watin langattoman latauksen toteuttamisen kanssa joudutaan odottamaan sitä tukevaa puhelinta.

Kiinalaisen elektroniikkajätin BBK Electronicsin talliin kuuluva Oppo on kuulunut kärkinimiin tehokkaimpien puhelinlatureiden rintamalla. Nyt yhtiö on julkistanut joukon uusia laturia, jotka nostavat lataustehon jälleen uusille tasoille.

125 watin flash charge -laturin kehutaan lataavan 4000 mAh:n akun 41 %:iin viidessä minuutissa ja täyteen 20 minuutissa. Se on yhteensopiva aiempien SuperVOOC- ja VOOC flash charge -protokollien kanssa, minkä lisäksi se tukee standardeja 65 watin PD- ja 125 watin PPS-lataustekniikoita (USB Power Delivery, USB Programmable Power Supply). Laturi käyttää latauksessa maksimissaan 20 voltin jännitettä 6,25 ampeerin virralla. Latausjärjestelmä vaatii puhelimen päästä kolme ”pumppulaturia” jakamaan laturin syöttämän virran, minkä lisäksi sitä tukevat puhelimet tulevat olemaan varustettu 10 uudella lämpösensorilla. Sensorit varmistavat ettei latausjärjestelmä tai puhelin pääse huippuvirroissaankaan ylikuumenemaan, minkä lisäksi lisäturvaa tuovat sulakepohjainen ylijännitesuojaus sekä USB Type-C -kaapeli.

110 watin mini flash charger on nimensä mukaisesti pienikokoinen laturi. Oppon mukaan se vastaa kooltaan perinteisiä 18 watin latureita ja on tilavuudeltaan alle 36 kuutiosenttiä. Laturi tukee 110 watin pikalatauksen lisäksi esimerkiksi SuperVOOC-latausta ja USB PD:tä 65 watin teholla sekä Quick Chargea 36 watin teholla.

50 watin mini SuperVOOC -laturi on puolestaan suunniteltu kyllin pieneksi otettavaksi mukaan vaikka taskussa, osittain kiitos laitteen sisään taittuvan pistokkeen. Laturin strategiset mitat ovat 82,2 x 39 x 10,5 mm ja 60 grammaa. 50 watin SuperVOOC-latauksen lisäksi se tukee vanhempia VOOC-protokollia 40 wattiin asti sekä USB PPS:ää 27 ja 50 watin tehoilla.

Oppon langattomien latureiden uusi kuningas on vielä kruunaamatta virallisesti, sillä kyse on kyllin nopeaa langatonta latausta tukevaa puhelinta odotellessa vasta konseptilaite. Yhtä kaikki, 65W AirVOOC wireless flash charge -laturin luvataan lataavan langattomasti 4000 mAh:n akun täyteen parhaimmillaan puolessa tunnissa. Laturin kerrotaan olevan täynnä erilaisia turvasensoreita ja tunnistavan myös ns. väärät laitteet, jotka asetetaan laturille. Langattoman VOOC-latauksen lisäksi se on myös yhteensopiva Qi-latausstandardin kanssa.

Lähde: Oppo