NVIDIA varmisti Ampere-arkkitehtuurin löytyvän myös tulevista GeForce-näytönohjaimista

Tänään julkaistu A100 on puhdas laskentasiru, mutta sama arkkitehtuuri tulee löytymään syksyllä julkaistavaksi odotettavien GeForce-näytönohjainten sisältä.

NVIDIAn nahkatakkinen toimitusjohtaja Jensen Huang esitteli tänään Ampere-arkkitehtuurin ja A100-grafiikkapiirin. Pelaajat joutuivat kuitenkin pettymään, sillä Huangin keynotessa ei paljastettu mitään tuleviin GeForce-näytönohjaimiin liittyvää.

Itse keynote-esityksessä Huang keskittyi tekoälysovelluksiin ja tehokkaaseen laskentaan, mutta ennakkoon medialle pidetyssä tilaisuudessa varmistettiin saman arkkitehtuurin tulevan löytymään myös pelinäytönohjaimista. Toimittajan kysyttyä kuluttaja- ja laskentapiirien erosta Huang oli vastannut niiden arkkitehtuurin olevan hyvinkin samankaltainen, mutta konfiguraatiot ovat täysin erit.

Erilainen konfiguraatio näkyy heti A100-grafiikkapiirissä, mistä on jätetty täysin pois näyttöohjaimet, mediayksiköt sekä säteenseurantaa kiihdyttävät RT-ytimet. Niiden osalta Ampere-arkkitehtuuriin tehdyt parannukset jäivät siis edelleen mysteeriksi, eikä A100 auta esimerkiksi tulevien GeForce-näytönohjainten säteenseurantakyvyn arviointiin mitenkään. Pelimalleista taas on tyypillisesti karsittu FP64- eli kaksoistarkkuuteen erikoistuvat CUDA-ytimet minimiin. Esimerkiksi Turing-sukupolven TU102-grafiikkapiirissä on yksi FP64-ydin per 32 FP32-ydintä, kun GV100:ssa ja A100:ssa niitä on yksi kahta FP32-ydintä kohden. Pelinäytönohjaimissa tultaneen lisäksi käyttämään HBM2:n sijasta GDDR6-muisteja.

Valitettavasti NVIDIA ei paljastanut kuluttajamallien aikataulusta kuitenkaan vielä mitään. Huhuissa julkaisua on povattu syksylle, mutta yksimielisyyttä tarkemmasta ajankohdasta tai siitä, mitkä mallit julkaistaan ensin ei huhukentällä ole syntynyt.

Lähde: MarketWatch