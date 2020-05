Das Keyboard on päivittänyt suositun 4C-mallinsa näppäinhatut PBT-muovisiin ja kytkimet Cherryn ruskeisiin, jotka on voideltu kuluttajalle valmiiksi.

Mekaanisten näppäimistöjen harrastajien keskuudessa suosiota nauttivan Das Keyboardin suosituimpiin malleihin kuulunut tenkeyless-kokoinen 4C-malli on saanut osalleen päivityksen. Ulkoisesti näppäimistössä ei ole juuri muutosta havaittavissa alun perin jo vuonna 2015 julkaistuun edeltäjäänsä verrattuna – näppäimistö on yhä rakennettu tuttuun anodisoituun alumiiniseen runkoon ja siitä löytyy edelleen sisäänrakennettu USB 2.0 -hubi. Myös N-key rollover ja perinteisten muovisten jalkojen sijaan magneettisesti kiinnitettävä näppäimistön 4 asteen kulmaan nostava viivaimen sisältävä footbar-jalka ovat periytyneet päivitettyyn malliin.

Alkuperäisestä 4C-mallista löytyneet Greetechin kytkimet on kuitenkin uutukaisesta vaihdettu Cherryn kullatuihin MX Brown kytkimiin, jotka Das Keyboard on valmiiksi voidellut hiljentääkseen näppäinääniä ja parantaakseen näppäinten tuntumaa. Kytkinten lisäksi myös näppäinhatut ovat saaneet osalleen päivityksen, sillä ABS-muovisista näppäinhatuista on siirrytty hiilenharmaisiin PBT-muovisiin (polybutyleenitereftalaatti) malleihin, joiden luvataan tarjoavan edeltäjiään parempaa kestävyyttä. PBT onkin yleisesti käytetyistä näppäinhattumateriaaleista kestävin. Fyysisten muutosten lisäksi myös näppäimistön firmware on päivitetty, mutta kyseisen päivityksen käytännön vaikutuksista yhtiö ei ole julkaissut tietoja.

Päivitetty 4C on saatavilla Yhdysvalloissa välittömästi 139 dollarin hintaan Das Keyboardin omilta verkkosivuilta. Euroopan saatavuudesta tai muista kuin Yhdysvaltain näppäinasettelusta ei ole vielä tietoa.

