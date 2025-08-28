Tekoälybuumin siivittämä datakeskuspuoli teki yksinään lähes 41 miljardin liikevaihdon, mikä on jopa 36 % enemmän, kuin koko yhtiön liikevaihto vuotta aiemmin.

NVIDIA noudattaa kalenterivuoden sijasta omia tilakausiaan ja on nyt julkaissut fiskaalivuoden 2026 toisen neljänneksen tuloksensa. Kuten tekoälybuumin keskellä sopii odottaa, nousi yhtiön liikevaihto jälleen uuteen ennätykseen.

NVIDIAn liikevaihto oli yhtiön päättyneellä neljänneksellä peräti 46,7 miljardia dollaria. Yhtiön bruttokate nousi viime neljänneksen sukelluksesta peräti 11,9 prosenttiyksikköä 72,4 %:iin, mutta jäi vielä hieman jälkeen vuoden takaisesta 75,1 prosentista. Viivan alle yhtiöllä jäi nyt peräti 26,4 miljardia dollaria, mikä on jopa 59 % paremmin, kuin vuotta aiemmin.

Yhtiön veturina toimi luonnollisesti datakeskukset, joiden osalta liikevaihtoa kertyi jopa 41 miljardia dollaria, yli 14,8 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös pelipuolella menee kovaa liikevaihdon kasvettua vuoden takaisesta 2,9 miljardista 4,3 miljardiin dollariin.

Myös ammattilaisnäytönohjaimet, automarkkinat ja muut yhteen niputtava OEM & Other -osasto olivat menestyksiä. Ammattilaispuolella liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta reilut 32 % 601 miljoonaan dollariin, autopuolella jopa yli 69 % 584 miljoonaan dollariin ja OEM & Other lähes kaksinkertaisti liikevaihtonsa vuoden takaisesta 173 miljoonaan dollariin.

Käynnissä olevalta neljännekseltä yhtiö odottaa noin 54 miljardin dollarin liikevaihtoa, eikä siinä ole mukana mahdollisia H20-kiihdytinten toimittamisia Kiinan markkinoille. Bruttokatteen odotetaan kasvavan puolestaan 73,3-73,5 prosenttiin.

Lähde: NVIDIA, Kuva: App Economy Insights @ X