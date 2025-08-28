Corsairin erittäin leveän kosketusnäytön voi asentaa yhtä hyvin kakkosnäytöksi telineen varteen, pöydälle sellaisenaan, osaksi tietokoneen koteloa kuin vaikka ajosimulaattorin aika- ja statistiikkanäytöksikin.

Corsair on julkaissut uuden mielenkiintoisen kosketusnäytön. Xeneon Edge taipuu niin kakkosnäytöksi monessa eri muodossa kuin osaksi itse tietokonetta kiinnitettynä 360 mm:n jäähdyttimiä tukevaan osaan koteloa.

Kuten nokkelimmat nikkeknattertonit johtopäättelevät jo nimestä, Corsair Edge 14,5”:n 5-piste kosketusnäyttö on kooltaan 14,5-tuumainen. IPS:n kaltainen AHVA-paneeli tarjoaa 2560×720-resoluution 60 hertsin virkistystaajuudella ja 350 nitin maksimikirkkaudella. Se tukee sekä vaaka- että pystytilaa natiivisti. Näytöllä saa pyörimään esimerkiksi tietokoneen tietoja, erilaisia widgettejä sekä tekoälytyökaluja ja sovelluksia, tai sitten sitä voi käyttää vaikka kakkosnäyttönä.

Xeneon Edgen liitäntöinä ovat USB-C ja HDMI, mutta etenkin jälkimmäisen toteutus on vähintäänkin mielenkiintoinen. Jos kuvan lähde tukee DisplayPort Alt Modea USB-C-liitännän yli, se voi hoitaa sekä kuvan siirron että virransyötön. Mikäli tukea ei löydy, käytetään USB-C-liitäntää virransyöttöön ja datan siirtoon. Tällöin kuva pitää siirtää HDMI-liitännän kautta, mutta kuvan lähteen tulee kuitenkin olla DisplayPort-liitäntä. Mukana tulee tarpeelliset USB-C- ja DP-HDMI-kaapelit sekä USB-C:stä emolevyn USB-pinneille vietävä johto.

Näytön asennustavat ovat vähintäänkin joustavat. Se tukee jalustaa pöytäasennukselle, magneettista kiinnitystä vaikka kopan kylkeen, 360 mm:n tuuletinpaikoihin ja Elgato Multi Mount- tai standardiin AV-telineeseen kahdella ¼-20” -liittimellä.

Corsair Xeneon Edge 14,5” tulee saataville välittömästi ja sen hinta on 259,90 euroa. Ainakaan uutista kirjoittaessa yhtiön oma EU-verkkokauppa ei kuitenkaan tarjonnut mahdollisuutta ostaa näyttöä.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut