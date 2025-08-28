Uusi ennätys saavutettiin nestemäisellä heliumilla jäähdytetyllä Intelin Core i9-14900KF -prosessorilla.

Extreme-ylikellotusrintamalta kuuluu uutisia tällä kertaa Kiinan suunnalta. Paikallinen ylikellottaja wytiwx on rikkonut prosessoreiden kellotaajuusennätyksen.

Uusi prosessoreiden kellotaajuusennätys on nyt 9130 MHz. Ennätys saavutettiin Intelin Core i9-14900KF -prosessorilla, jota jäähdytettiin nestemäisellä heliumilla (-269°C). Ennätysajossa emolevynä toimi Asuksen ROG Maximus Z790 Apex, jolle oli asennettu 32 Gt Corsairin Vengeance DDR5-muistia ja NVIDIAn GeForce RTX 3050 -näytönohjain. Virransyötöstä oli vastuussa Corsairin 1200 watin HXi-sarjan virtalähde.

Wytiwxin uusi ennätys syrjäytti HWBotin listojen kärkipaikalta ruotsalaisen Jon ’Elmor’ Sandström 9117,75 MHz:n tuloksen. Elmorin tulos oli ajettu Core i9-14900KS -mallilla, jota jäähdytettiin niin ikään nestemäisellä heliumilla. Raptor Lake Refresh -prosessoreilla on nyt hallussaan listan viisi ensimmäistä sijaa ja kuudes paikkakin menee 13. sukupolven Raptor Lakelle ennen kotimaisen Roger ’The Stilt’ Tolppolan AMD FX-8370:lla ajettua tulosta.

Lähde: HWBot