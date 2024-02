NVIDIA joutui aikoinaan kohun kohteeksi suunniteltuaan GeForce Partner Program -kumppanuusohjelmaa, jonka epäiltiin täyttävän helposti määräävän markkina-aseman väärinkäytön ehdot. GPP-ohjelma peruttiin, mutta ajatukset saattoivat jäädä kytemään.

Wall Street Journalissa on julkaistu artikkeli, jossa NVIDIAa syytetään GPP:n kaltaisesta toiminnasta tekoälypiirien kanssa. Tekoälypiirejä kehittävän Croq:n toimitusjohtaja Jonathan Rossin mukaan yritykset pelkäävät NVIDIAn yksinkertaisesti viivästyttävän toimituksiaan yhtiöille, mikäli ne edes harkitsisivat muiden valmistajien piirien käyttöä.

Ross kertoo useiden yhtiöiden viestineen jo pelkkien tapaamisten kilpailevien piirivalmistajien kanssa olevan riittävä syy NVIDIAlle ruveta hankalaksi. Hänen mukaansa ongelman ydin on siinä, että asiakkaiden pitää maksaa NVIDIAlle vuosi ennakkoon piireistä, joiden toimitukseen voi mennä se vuosi, tai sitten enemmän.

NVIDIAn oman kannan mukaan se pyrkii olemaan reilu toimittaja. Nahkatakkisen toimitusjohtaja Jensen Huangin mukaan yhtiö pyrkii välttämään kiihdytinten myymistä yhtiöille, joissa ne eivät pääse välittömästi käyttöön. Lisäksi hän kertoo NVIDIAn mainostavan asiakkailleen pilvipalveluntarjoajien GPU-instansseja omia piirejään odotellessa. Yksi tällaisista on CoreWeave, johon yhtiö on itsekin investoinut merkittävästi.

This happens more than you expect, NVIDIA does this with DC customers, OEMs, AIBs, press, and resellers. They learned from GPP to not put it into writing. They just don't ship after a customer has ordered. They are the GPU cartel and they control all supply.

— Scott Herkelman (@sherkelman) February 27, 2024