Käsikonsoliluokan tietokoneet ovat luoneet käytännössä täysin uuden markkinan itselleen. Älypuhelimistaan parhaiten tunnettu Tecno on päättänyt viedä ajatuksen vielä pykälän pidemmälle peliohjainluokan tietokoneella.

Peliohjaimen muotoon sovitetut pelikoneet ovat tuttua kauraa erilaisia vanhempia konsoleita emuloivissa laitteissa. Tecnon uusi Pocket Go muistuttaa ulkoisesti aavistuksen normaalia leveämpää Xbox-ohjainta, mutta kätkee sisäänsä täysverisen tietokoneen.

Pocket Go on varustettu AMD:n Ryzen 7 8840HS -prosessorilla, mikä tarkoittaa Phoenix-sirua kahdeksalla Zen 4 -prosessoriytimellä, RDNA 3 -arkkitehtuurin Radeon 780M -grafiikkaohjaimella ja XDNA-arkkitehtuurin Ryzen AI -NPU-tekoälyprosessorilla. Prosessorin tukena on 16 Gt LPDDR5-muistia ja jopa teratavun PCIe Gen 4 SSD-asema. Vaihdettava akku on kapasiteetiltaan 50 wattituntia.

Valitettavasti Pocket Gon kaikkia ominaisuuksia, kuten I/O-liitäntöjä ei ole vielä paljastettu. Oletuksena se kuitenkin puskee kuvaa mukana tuleviin AR-laseihin, joiden kuvan luvataan vastaavan suurin piirtein 215” kuvaa kuuden metrin etäisyydeltä. Yhtä valitettavasti AR-lasienkaan teknisiä ominaisuuksia ei ole kerrottu vielä.

