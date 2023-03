NVIDIAn omat Founders Edition -näytönohjaimet nyt myynnissä Suomessa

GeForce RTX 4090 ja 4080 Founders Edition ovat ostettavissa Suomeen NVIDIAn omasta verkkokaupasta suositushinnoilla.

NVIDIA on vihdoin laajentanut yhtiön omaan suunnitteluunsa perustuvien Founders Edition -näytönohjaimien myynnin Pohjoismaihin ja Suomeen. Yhtiön omassa verkkokaupassa on nyt listattuna GeForce RTX 40 -sarjan suorituskykyisimmät 4090- ja 4080-mallit. 4090 on hinnoiteltu 1889 euroon ja 4080 1399 euroon. Viimeksi julkaistusta 4070 Ti:stä ei ole Founders Edition -mallia olemassa, vaan pelkästään näytönohjainvalmistajien omia malleja.

Aiemmin NVIDIA on myynyt Founders Edition -malleja ainoastaan omien kotisivujensa kautta ainoastaan isoimmissa Euroopan maissa, kuten Saksassa, Ranskassa ja Briteissä. Muissa maissa myyntiin on tullut näytönohjainvalmistajien omat mallit jälleenmyyjien kautta ja hinnat ovat olleet ensimmäistä erää lukuunottamatta kalliimpia kuin suositushinnat.

NVIDIAn Founders Edition -mallit perustuvat yhtiön omaan piirilevyyn ja jäähdytysratkaisuun ja ne ovat fyysiseltä kooltaan yleensä pienimmästä päästä. Monet pitävät Founders Edition -mallien hillitystä metallisesta ulkonäöstä sekä valaistuksesta. Ainoastaan päädyn GeForce-teksti ja alapuolella V-muotoinen sauma on valaistu vakiona valkoisena. Lisäksi Founders Edition -mallit on hinnoiteltu NVIDIAn suositushinnoilla eli ne ovat lähtökohtaisesti markkinoiden edullisimmat näytönohjaimet kysesestä mallisarjasta.

Pohjoismaissa myynti vaikuttaisi olevan toteutettu yhteistyössä tanskalaisen, mutta myös Suomessa operoivan Proshopin kanssa ja suomenkielinen verkkokauppa on brändätty NVIDIAn teemalla.

NVIDIA, Osta Geforce RTX 40 -sarjan näytönohjaimia