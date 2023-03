Notebookcheckin testien mukaan Ryzen voittaa kaikilla ytimillä ja on vain muutaman prosentin erolla hitaampi yhdellä ytimellä, mutta kulutus on selvästi matalampaa kuin Intelin vaihtoehdoilla.

AMD julkisti uudet Zen 4 -arkkitehtuurin mobiiliprosessorit vuoden alussa CES-messuilla. Nyt ensimmäiset kannettavat uusilla prosessoreilla ovat saapumassa myyntiin ja Notebookcheck on ehtinyt ensimmäisenä ajamaan testejä huippumalli Ryzen 9 7945HX:llä.

Ryzen 9 7945HX on AMD:n tämän sukupolven lippulaivamalli kannettaviin. Se perustuu Dragon Range -arkkitehtuuriin, joka on käytännössä työpöydältä tuttu Raphael mobiiliformaattiin sovitettuna. 7945HX sisältää täydet 16 ydintä SMT-tuella ja 64 Mt L3-välimuistia. Prosessorin peruskellotaajuus on 2,5 ja maksimi Boost-kellotaajuus 5,4 GHz. Notebookcheckin mukaan prosessori myös saavutti maksimi Boost-kellotaajuutensa yhdellä ytimellä Asuksen ROG Zephyrus Duo 16 -kannettavassa.

Notebookcheckin ajamien testien mukaan Intelin 13. sukupolven huippumalli Core i9-13980HX ja pykälää hitaampi i9-13950HX vievät vielä voiton yhdellä ytimellä pienin eroin: i9-13980HX 3,5 prosentin ja i9-13950HX vain kahden prosentin kymmenyksen erolla. Testisovelluksina käytettiin Cinebenchin R15-, R20- ja R23-versioita, 7-Zip 18.03:aa ja Geekbench 5.4:ää. Ryzen voitti 7-Zip-testin, mutta muissa vähintään toinen Inteleistä oli aina nopeampi.

Ilmaiseksi Intelin voitto ei kuitenkaan irronnut, sillä Ryzenille sivusto mittasi 27 watin kulutuksen, kun i9-13980HX kulutti 34-36 wattia. i9-13950HX:n kulutusta ei ilmoitettu, mutta oletettavasti se on lähellä 13980HX:ää.

Kaikilla ytimillä tilanne kääntyy ylösalaisin ja Ryzen oli koko joukon nopein. 7945HX on Notebookcheckin testeissä keskiarvona 3,8-5 % nopeampi kuin Intelin vastineet ja hieman erikoisestikin i9-13950HX oli testien mukaan jopa aavistuksen nopeampi kuin lippulaivamalli i9-13980HX, vaikka niiden testit on ajettu samalla kannettavalla (Titan GT77 HX 13VI). Testisovellukset olivat samat kuin yhdelläkin ytimellä, jonka lisäksi mukaan oli mahdutettu Blender v2.79:n BMW27 CPU -testi. Tälläkin kertaa joukkoon mahtui yksi poikkeus, sillä Geekbenchissä Ryzenin edelle kaikilla ytimillä ehtivät sekä i9-13950HX, i9-13980HX ja i9-13900HX kahdessa eri kannettavassa.

Siinä missä Intelin yhden ytimen voitto saattoi mennä korkeamman kulutuksen piikkiin, moniydinpuolella Ryzenin voitto irtosi selvästi matalammalla kulutuksella. Sivuston mukaan Core i9-13980HX kulutti reilusti yli 150 wattia, kun Ryzen 9 7945HX:n maksimikulutus jäi 120 wattiin. Cinebench R23 -testissä i9-13980HX:n kulutus kävi korkeimmillaan yli 210 watissa ja oli lähes koko testin yli 185 wattia, kun Ryzenin maksimikulutus oli 120 wattia ja suurimman osan testiä kulutus pysyi alle 110 watissa.

Mukana oli myös alustavia pelisuorituskykytestejä, mutta niiden tulkinta on haastavampaa, koska testistä ei selviä paljonko tehonkulutusbudjettia näytönohjaimella ja prosessorilla oli käytössään yhteensä. Pelitestien mukaan MSI:n Titan GT77 HX 13VI i9-13950HX:llä ja RTX 4090:llä oli 6,7 % suorituskykyisempi, kuin Asuksen Zepyhrus Duo 16 Ryzen 9 7945HX:llä ja RTX 4090:llä. Tehonkulutusbudjetin merkitys näkynee myös siinä, että Razer Blade 16 (Early 2023) ehti sekin i9-13950HX:llä Zephyros Duon edelle, vaikka siinä oli käytössä RTX 4090:n sijasta RTX 4080.

Lähde: Notebookcheck