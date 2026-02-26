NVIDIAn liikevaihto oli päättyneellä neljänneksellä jopa yli 68 miljardia dollaria, josta yli 62 miljardia tuli pelkästään datakeskusmarkkinoilta.

NVIDIA on pitänyt osavuosikatsauksen talousvuotensa 2026 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden osalta. Käsittämättömiä ennätystuloksia tahkonneen yhtiön talousvuosi ei noudata kalenterivuotta.

NVIDIA takoi viime vuoden aikana yhteensä jopa lähes 216 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on jopa 65 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön bruttokate oli 71,1 %, 3,9 prosenttiyksikköä vuoden takaista matalampi ja kulutkin nousivat jopa 41 % vuoden aikana. Netto tulos oli tästä huolimatta jopa yli 120 miljardia dollaria, kun yhtiö jäi viime talousvuotenaan vajaaseen 73 miljardiin dollariin.

Päättyneen neljänneksen liikevaihto oli puolestaan reilut 68 miljardia dollaria, peräti 73 % enemmän kuin vuoden takainen reilun 39 miljardin dollarin lukema. Bruttokate nousi 2 prosenttiyksiköllä 75 prosenttiin ja viivan päälle jäi lähes 43 miljardin dollarin tulot. Kenellekään ei liene tässä vaiheessa enää yllätys, että suurin vetovastuu tuloksessa oli datakeskuksilla.

NVIDIAn datakeskusten liikevaihto oli päättyneellä neljänneksellä noin 62,3 miljardia dollaria, josta 51,3 miljardia tuli laskentapuolelta ja 11 miljardia verkkotuotteista. Osaston liikevaihto kasvoi vuodessa jopa 75 %.

Pelipuolella NVIDIAn neljännes sujui sekin mallikkaasti ja liikevaihtoa tehtiin 3,7 miljardia dollaria, 47 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ammattilaisnäytönohjaimista kertyi liikevaihtoa 1,3 miljardia, mikä oli puolestaan jopa 159 % enemmän, kuin talousvuoden 2025 päättäneellä neljänneksellä. Automarkkinoilla NVIDIAn liikevaihto oli maltilliset 600 miljoonaa eli 6 % enemmän, kuin vuosi sitten, ja kaiken muun yhteen niputtava OEM & Other toi taloon 200 miljoonan edestä liikevaihtoa, 28 % viimevuotista enemmän.

NVIDIA odottaa alkaneelta neljännekseltä NVIDIA odottaa noin 78 miljardin dollarin liikevaihtoa 2 %:n tarkkuudella. Arviossa ei ole laskettu mukaan mahdollisia datakeskustuloja Kiinasta, mikäli piiri myynti maahan lähtee neljänneksen aikana jälleen käyntiin. Yhtiö muuttaa myös tulosraportointiaan siten, että jatkossa osakepohjaiset palkkiokulut non-GAAP-taloustiedoissaan. Sen myötä raportoidut tulot voivat jatkossa näyttää nykyisiä pienemmältä, mutta toisaalta non-GAAP-lukemien pitäisi olla lähempänä perinteisiä GAAP-lukemia (Generally Accepted Accounting Principles).

Lähde: NVIDIA, Kuva: App Economy Insights @ X