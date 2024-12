Ensin nettiin vuoti tulevan huippumallin paljas piirilevy ja pian sen jälkeen kuva Qualification Sample -tason näytönohjaimista komponentteineen.

Vuodot NVIDIAn tulevien Blackwell-koodinimellisten GeForce-näytönohjainten ympärillä alkoivat toden teolla ennen joulua. Joulupyhät eivät ole kuitenkaan ollut syy pidätellä uusia vuotoja.

ChipHellin foorumeilla on julkaistu kuvia NVIDIAn tulevan lippulaivamallin GeForce RTX 5090:n piirilevystä. Käytännössä kuvassa näkyy kaksi piirilevyä, sillä valmistusteknisistä syistä piirilevyt leikataan irti toisistaan vasta tietyssä vaiheessa tuotantoketjua. Kuvissa näkyy paikat yhteensä 16 muistipiirille, mikä riittää esimerkiksi aiemmassa vuodossa nähdylle 32 Gt:n muistille, paikat yhdelle HDMI- ja kolmelle DisplayPort-liittimelle sekä järeälle virransyötölle, jota tullaan ruokkimaan yhdellä 12V-6×2-lisävirtaliittimellä. Merkintöjen mukaan piirilevy on PNY:n käsialaa ja perustuu PG145-referenssiin.

Pian edellisen jälkeen kiinalaisessa Baidussa julkaistiin kuva GeForce RTX 5090 Qualification Sample -versiosta, mikä on käytännössä viimeinen vaihe ennen varsinaisia tuotantomalleja. Piirilevyn keskiössä on GB202-300-A1-mallin GPU, jota ympäröi 16 Samsungin 28 Gbps:n GDDR7-muistipiiriä. Virransyöttö on pääosin täytetty, vaikka muutama tyhjä kondensaattorin paikka näyttääkin olevan vielä olemassa.

NVIDIAn odotetaan julkistavan uudet GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimet CES 2025 -messuilla heti ensi vuoden alussa.

Lähteet: VideoCardz (1), (2)