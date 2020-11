NVIDIAn tulevan GeForce RTX 3060 Ti:n suorituskykydia vuoti nettiin

NVIDIAn suorituskykydian mukaan RTX 3060 Ti peittoaisi keskimäärin viime sukupolven RTX 2080 Superin, vaikka joissain peleissä kortit ovatkin tasaväkisiä.

NVIDIAn tiedetään valmistelevan parhaillaan julkaistavaksi uutta GeForce RTX 3060 Ti -näytönohjainta. Tuleva malli varmistui viimeistään alkukuusta, kun saudiarabialainen kauppa julkaisi kuvia Gigabyten RTX 3060 Ti Eagle -näytönohjainten myyntipakkauksesta.

Nyt VideoCardz on saanut käsiinsä NVIDIAn GeForce RTX 3060 Ti -näytönohjaimen suorituskykyä käsittelevän dian. Vaikka dian laatu on heikohko, sivusto on mitannut suorituskykypalkkien pituuden helpottamaan näytönohjainten vertailua.

Vuotaneen dian mukaan RTX 3060 Ti tulisi peittoamaan 2060 Super -mallin rasteroinnissa ja säteenseurantaa hyödyntävissä peleissä 35 – 54 %:n erolla. Edeltävien RTX 30 -mallien tapaan 3060 Ti venyttää eron merkittävästi suuremmaksi, kun siirrytään peleistä renderöintisovelluksiin, joissa eroa 2060 Superiin muodostuu 51 – 80 %.

Vertailu RTX 2080 Superin kanssa on tiukempi, vaikka 3060 Ti keskimäärin edellä onkin. Peleissä näytönohjaimet ovat paikoin käytännössä tasoissa, mutta Minecraftissa 3060 Ti venyttää eron 15 prosenttiin. Erot venähtävät odotetusti hyötyohjelmissa ja RTX 3060 Ti peittoaa RTX 2080 Superin 18 – 51 prosentin erolla.

VideoCardzin mukaan NVIDIA olisi lisäksi varmistanut, että näytönohjain tullaan julkaisemaan 2. joulukuuta.

Lähde: VideoCardz