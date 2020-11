Nyt se on virallista: Huawei myy Honorin

Honorin uudet omistajat ovat yli 30 eri myyjäliikkeen ja välittäjän yhteenliittymä sekä Shenzhenin hallituksen omistama sijoitusrahaso.

Uutisoimme viime viikolla Reutersin lähteisiin perustuvasta huhusta, joiden mukaan Huawei olisi myymässä Honor-brändiään. Nyt tuo huhu on käynyt toteen.

Huawei on julkaissut verkkosivuillaan lyhyen tiedotteen, jossa se kertoo myyneensä Honor-brändin Shenzhen Zhixin New Information Technologylle. Yritys on yli 30 myyjän ja välittäjän sekä Shenzhen Smart City Development Groupin yhteenliittymä ja samalla Shezhen SASAC:n (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council) tytäryhtiö. Yhteenliittymän haltuun tulee 98,6 % Honorin osakekannasta, kun Shenzhenin hallituksen Assets Cooperative Development Private Equity Partnership omistaa loput 1,4 %. Kauppasumma ei ole julkinen ainakaan tällä hetkellä, mutta Reutersin aiemman uutisen mukaan kyse olisi vajaasta 13 miljardista eurosta.

Myynnin taustalla on Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota, jonka myötä Huaweihin on kohdistettu huomattavia rajoitteita. Myös muualla maailmassa valtiot ovat kiristäneet 5G-verkkojensa sääntelyä ja kieltäneet yhtiön laitteiden käytön verkossa. Huawei uskookin, että Honorin myynti on paras ratkaisu sen asiakkaiden, työntekijöiden ja koko brändin takaa löytyvän ekosysteemin kannalta tässä haastavassa tilanteessa.

Lähde: Huawei