NVIDIAn viikon päästä myyntiin tuleva GeForce RTX 3070 testivuodoissa

GeForce RTX 3070:n suorituskyky on vuotojen mukaan suurin piirtein samalla tasolla RTX 2080 Ti:n kanssa, pienten resoluutioiden suosiessa RTX 3070:tä.

NVIDIA julkisti GeForce RTX 30 -sarjaan kerralla kolme mallia. GeForce RTX 3080 ja RTX 3090 ovat saapuneet jo myyntiin, vaikka saatavuus onkin edelleen olematonta. GeForce RTX 3070:n piti saapua alun perin myyntiin 15. lokakuuta, mutta NVIDIA siirsi myyntiin tulon 29. päivään paremman saatavuuden toivossa.

Nyt nettiin on vuotanut ensimmäisiä testituloksia RTX 3070:llä, joka on NVIDIAn mukaan jopa aavistuksen GeForce RTX 2080 Ti:tä nopeampi. Luottovuotaja _rogame on saanut käsiinsä testituloksia Ashes of the Singularityn suorituskykytestistä kolmella eri resoluutiolla. Testien mukaan RTX 3070 peittoaa RTX 2080 Ti:n prosentin erolla FullHD-resoluutiolla ja 2,3 %:n erolla erittäin leveällä 2560×1080-resoluutiolla, mutta 4K-resoluutiolla 2080 Ti vie pidemmän korren 1,4 %:n marginaalilla.

VideoCardz on puolestaan saanut valokuvia väitetysti GeForce RTX 3070:llä ajetuista 3DMark-testituloksista. Kuvien mukaan näytönohjain saa Fire Strike Ultra -testissä 8915 pistettä, Fire Strike Extreme -testissä 16 496 pistettä, Time Spy -testissä 14 048 pistettä, Time Spy Extreme -testissä 6899 pistettä ja Port Royal -testissä 8324 pistettä. Valitettavasti käytetty kokoonpano ei selviä kuvien tiedoista, joten vastaavien testiajojen löytäminen 2080 Ti:lle on mahdotonta.

Lähteet: _rogame @ Twitter, VideoCardz