Suomeen rakennetaan Euroopan tehokkain supertietokone LUMI

AMD:n Zen 3 -arkkitehtuurin Epyc-prosessoreihin ja seuraavan sukupolven Instinct-laskentakortteihin perustuva supertietokone tarjoaa maksimissaan 550 petaFLOPSia laskentavoimaa.

Suomeen rakennetaan uusi supertietokone. CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen Kajaanin datakeskukseen rakennettava supertietokone tullaan tuntemaan nimellä LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) ja se on osa EU:n EuroHPC-projektia.

LUMI perustuu Hewlett Packard Enterprisen HPE Cray EX -supertietokoneeseen, jossa hyödynnetään AMD:n 64-ytimisiä Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvia Milan Epyc -prosessoreita sekä seuraavan sukupolven Instinct -laskentakortteja. Supertietokone tulee tarjoamaan yli 550 petaFLOPSin teoreettisen maksimisuorituskyvyn, josta suurin osa tuotetaan laskentakorteilla.

LUMIn rakentamisessa on otettu huomioon myös ympäristötekijöitä ja sen käyttöön on allokoitu maksimissaan 200 megawattia vesivoimaa. Lisäksi supertietokoneen hukkalämmöllä on tarkoitus kattaa 20 % koko Renforsin Rannan yritysalueen lämmityksestä ja pienentää samalla Kajaanin hiilijalanjälkeä.

Supertietokoneen budjetti on 144,5 miljoonaa euroa ja koko LUMI-projektin yli 200 miljoonaa euroa, josta puolet kattaa EU ja toisen puolen EuroHPC Joint Undertaking -projektiin kuuluvat maat. Suomen osuus rahoituksesta on noin 50 miljoonaa euroa. EuroHPC-projektiin kuuluu myös kaksi muuta lippulaivaluokan supertietokonetta, joista toinen sijoitetaan Espanjaan ja toinen Italiaan.

