Huawei laajensi ekosysteemiään ja julkaisi uuden Petal Maps -karttasovelluksen

Petal Maps korvaa kiinalaisvalmistajan Huawei Mobile Services -alustaa käyttävistä puhelimista puuttuvan Google Maps -karttasovelluksen.

Huawei julkaisi eilisen Mate 40 -älypuhelinsarjansa julkistuksen yhteydessä myös uusia Huawei Mobile Serives -ekosysteemiä kehittäviä sovelluksia, joista kenties merkittävimpänä toimii navigointisovellus Petal Maps.

Huawei ei Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan myötä ole pystynyt käyttämään uusissa puhelimissaan Googlen palveluita (GMS, Google Mobile Services), joihin lukeutuu niin Yhdysvaltalaisjätin oma Google Play -sovelluskauppa ja tiettyjen Android-sovellusten käyttämät rajapinnat, kuin myös yleensä Android-älypuhelimista löytyvä vakiokattaus Googlen omia sovelluksia, joihin lukeutuu myös Google Maps -karttasovellus. Huawein Petal Maps -karttasovellus saapuukin korvaamaan Google Mapsin jättämää aukkoa. Ennestään Huawein puhelimille on AppGallery -kauppapaikasta ollut saatavilla vain Here WeGo- ja TomTom Go Navigation -karttasovellukset.

Huawein mukaan Petal Maps tarjoaa tapoja hyödyntää muita Huawei Mobile Services (HMS) -ekosysteemin sovelluksia saumattomasti karttaominaisuuksien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittanee, että sovellukset voivat käyttää Petal Mapsia varsin luonnostaan omien karttatarpeidensa täyttämiseen samaan tapaan kuin GMS-ekosysteemissä Google Mapsia.

Petal Maps sisältää itse navigointi- ja karttaominaisuuksiensa osalta varsin kattavasti nykyaikaisia perusominaisuuksia. Se tukee sijainnin näyttämisen ja navigoinnin lisäksi sekä 2D-, että 3D-näkymiä, ravintoloiden ja kappojen aukioloaikoja sekä reaaliaikaisia liikennetietoja. Julkisen liikenteen aikataulut Petal Maps osaa näyttää 129 suuren kaupungin osalta, mutta toistaiseksi tarkkaa listaa siitä, mitä nämä suuret kaupungit ovat, ei ole saatavilla. Karttasovellus osaa myös hyödyntää P40-, Mate 30 ja Mate 40 -sarjoista löytyvää etukameraa käyttävää eleohjausta, minkä myötä karttasovellusta voi ohjata koskematta itse puhelimen näyttöön.

Navigointiin Petal Maps käyttää Super GNS -nimeä kantavia kuvantunnistusalgoritmeja, jotka Huawein mukaan mahdollistavat nopeimpien ja vähemmän ruuhkaisten reittien hakemisen. Navigointi tukee odotetusti myös ääni-ilmoituksia, mutta toistaiseksi puhuttuja kieliä on saatavilla vain englanti, ranska, espanja, saksa, italia ja mandariinikiina. Suomea valikoimasta ei siis vielä toistaiseksi ainakaan löydy.

Sovelluksen kotisivuilla kiinalaisvalmistaja myös korostaa sen tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa. Huawei mainostaa sovelluksen noudattavan tiukasti paikallisia tietoturva- ja yksityisyydensuojakäytäntöjä, -lakeja ja määräyksiä kaikissa maissa, joissa se on saatavilla.

Karttasovelluksen lisäksi Huawei julkaisi alustalleen Googlen hakukoneita korvaavan Petal Search -hakupalvelun, joka on saatavilla välittömästi yli 170 maassa ja Google Docs -sovelluspakettia korvaavan Huawei Docs -paketin, joka tukee asiakirjojen katselua ja muokkausta yli 50 formaatissa.

Petal Maps -karttasovellus on julkaistu välittömästi saataville beta-versiona Huawein omaan AppGallery-sovelluskauppaan. Sovellus on ilmainen ja se on saatavilla 140 maassa, joihin lukeutuu myös Suomi.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, Huawei