Uuden sukupolven mallit ovat kasvaneet selvästi edeltäjistään.

Motorola on lanseerannut tänään Moto G9 Plus- ja Moto E7 Plus -älypuhelimet Suomen markkinoille. Yritys julkaisi ne ensin eilen Brasilian markkinoille. Moto G9 Plus on vajaa vuosi sitten julkaistun G8 Plussan suora seuraaja ja se tuo täydennystä yrityksen jo ennalta ruuhkaisaan alemman keskiluokan valikoimaan. Myös edulliseen hintaluokkaan asemoituvan E7 Plussan edeltäjän julkaisusta on kulunut melko tarkkaan vuosi.

Uusi Moto G9 Plus on kasvanut kooltaan selvästi edeltäjäänsä nähden. Näytön läpimitta on kasvanut peräti puolella tuumalla ollen nyt 6,8 tuumaa. Näyttö tukee Full HD+ -tarkkuutta ja HDR10:tä. Etukameran paikka on siirretty näyttölovesta vasemman yläkulman näyttöreikään ja kameran tarkkuutta on pudotettu 16 megapikseliin. Järjestelmäpiiri on poimittu Qualcommin ylemmästä mallisarjasta ja se on nyt Snapdragon 730G aiemman 665:n sijaan. RAM-muistia on melko tavanomainen 4 gigatavua ja tallennustilaa 128 Gt.

Pääkamera luottaa 64 megapikselin Quad Bayer -tyyppiseen sensoriin ja sen lisänä on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makro- ja syvyystietokamerat. Edeltäjämallin action-kameratoteutuksesta on luovuttu. Akun kapasiteettia on kasvatettu mukavasti neljänneksellä 5000 mAh:iin ja myös latausteho on tuplattu. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu kylkeen ja 3,5 mm ääniliitäntä on säilynyt edelleen varustuksessa. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10.

Moto G9 Plus tekniset tiedot:

Ulkomitat: 170 x 78,1 x 9,7 mm

Paino: 223 grammaa

6,8” LTPS IPS LCD -näyttö, 20:9, 1080×2400, 386 PPI, HDR10

Qualcomm Snapdragon 730G -järjestelmäpiiri

4 Gt LPDDR4 RAM-muistia

128 Gt -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS, Glonass, NFC

Kaksoistakakamera: 64 megapikselin pääsensori, 0,8 µm pikselikoko, Quad Bayer -suodatin, f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 118 asteen kuvakulma, f2.2 2 megapikselin syvyyssensori, 1,75 um pikselikoko, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.2, 25 mm tarkennusetäisyys PDAF, lasertarkennus 4K 30 FPS videokuvaus, 1080p 60 FPS

Etukamera: 16 megapikseliä, 1,0 um pikselikoko, f2.0

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, FM-radio

5000 mAh:n Li-po-akku, USB Type-C (USB 2.0), 30 W pikalataus

Android 10

Muovirakenteinen Moto E7 Plus on myös kasvanut selvästi kokoa edeltäjästään, sillä sen näyttö on 0,4 tuumaa suurempi, ulkomitat sentin pidemmät ja painoa on kertynyt peräti 50 grammaa lisää. Näyttö käyttää modernia 20:9-kuvasuhdetta ja tukee HD-tason tarkkuutta. Suorituskykyyn on tarjolla selvä parannus Cortex-A73-prosessoriytimiä sisältävän Qualcommin Snapdragon 460 -järjestelmäpiirin myötä. RAM-muistia on hintaluokka huomioiden mukavat neljä gigatavua ja tallennustilaa 64 Gt. Takakamera perustuu 48 megapikselin pääsensoriin sekä syvyystietokameraan. Akun kapasiteetti on 5000 mAh, mutta lataaminen tapahtuu 10 watin perusnopeudella micro-USB:n kautta. Käyttöjärjestelmänä on Android 10.

Moto E7 Plus tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,2 x 75,7 x 9,2 mm

Paino: 200 grammaa

6,5” LTPS IPS LCD -näyttö, 20:9, 720 x 1600, 270 PPI

Qualcomm Snapdragon 460 -järjestelmäpiiri

4 Gt LPDDR4 RAM-muistia

64 Gt eMMC 5.1 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE Cat.4 -yhteydet (150 / 50 Mbit/s), Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, BT 5.0, GPS, Glonass, Galileo

Kaksoistakakamera: 48 megapikselin pääsensori, 0,8 µm pikselikoko, Quad Bayer -suodatin, f1.7 2 megapikselin syvyystietosensori, f2.4 1080p 60 FPS videokuvaus

Etukamera: 8 megapikseliä, 1,12 um pikselikoko, f2.0

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, FM-radio

5000 mAh:n Li-po-akku, micro-USB 2.0, 10 W lataus

Android 10

Molemmat uutuusmallit tulevat saataville huomenna, eli 16. syyskuuta. Moto G9 Plussan suositushinta on 299 euroa, E7 Plussan puolestaan 149 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote