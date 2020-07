OnePlus julkisti keskihintaisen Nord-älypuhelimensa

Kalliimpien OnePlus 8 -mallien tapaan Nord tarjoaa 5G-yhteydet sekä korkean virkistystaajuuden AMOLED-näytön.

OnePlus on julkaissut odotetusti tänään laajennetun todellisuuden virtuaalitapahtumassaan uuden Nord-älypuhelimen. Uutuus sijoittuu keväällä julkaistujen OnePlus 8 -mallien alapuolelle alle 500 euron hintaluokkaan. Nord on kilpailija muille keskihintaisille 5G-puhelimille, kuten Nokia 8.3:lle, Xiaomi Mi 10 Lite 5G:lle sekä Motorola Moto G 5G Plussalle. OnePlussan mukaan se tiedusteli Nordia suunnitellessaan käyttäjiltä tärkeimpiä keskihintaluokan puhelimen ominaisuuksia ja pyrki toteuttamaan Nordiin vastaavan käyttökokemuksen kuin kalliimmissa OnePlus-malleissa. Sulava käyttökokemus korostuu yrityksen markkinointimateriaaleissa useasti – Nordissa on Android 10 -käyttöjärjestelmä sekä OxygenOS 10.5 -käyttöliittymä, johon valmistaja kertoo tehneensä yli 300 laitteelle spesifiä optimointia.

Nordin rakenteessa on käytetty Gorilla Glass 5 -lasia sekä muovia. Valmistajan mukaan rakenteessa on toteutettu nestesuojaus mm. tiivisteiden avulla, mutta IP-sertifiointia sillä ei ole. Näyttö on 6,44-tuumainen, eli hieman pienempi kuin OnePlus 8:ssa. Näyttö perustuu AMOLED-paneeliin ja tarjoaa Full HD -resoluution sekä tässä hintaluokassa toistaiseksi vielä harvinaisemman 90 hertsin virkistystaajuuden. Järjestelmäpiirinä on Snapdragon 765G, joka tarjoaa sisäänrakennetun modeemin avulla 5G-tuen. Muistia on tarjolla hintaluokka huomioiden melko runsaasti – huippuversiossa peräti 12 & 256 Gt ja perusversiossa 8 & 128 Gt. OnePlus 8 -malleista tuttuina ominaisuuksina Nordista löytyy myös mm. lineaarinen värinämoottori sekä Alert Slider -äänitilakytkin.

Kameraosastolla Nord tarjoaa etupuolella OnePlussan ensimmäisen kaksoiskameran. Ensisijainen etukamera luottaa 32 megapikselin Sony IMX616-sensoriin ja sen parina on kahdeksan megapikselin ultralaajakulmakamera 105 asteen kuvakulmalla. Takaa löytyy kaikkiaan neljä kameraa – 48 megapikselin optisesti vakautettu pääkamera Sonyn sensorilla, kahdeksan megapikselin ultralaajakulmakamera, kahden megapikselin makrokamera sekä viiden megapikselin syvyystietokamera. Akun kapasiteetti on 4110 mAh ja se tukee kalliimmista malleista tuttua Warp Charge 30T -pikalatausta.

OnePlus Nord tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Paino: 185 grammaa

Materiaali: muovikehys, Gorilla Glass 5 -lasit

6,44” AMOLED-näyttö, 1080 x 2400, 20:9-kuvasuhde, 90 Hz, sRGB & DCI-P3

Qualcomm Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR4X RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa

5G NSA & SA -yhteydet, Sub 6 GHz (n1, 3, 7, 28, 78), 2,4 Gbit/s latausnopeus

LTE Cat.18/13 -yhteydet (1200/150 Mbit/s), 4×4 MIMO, Dual SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2×2 MIMO, 2,4 & 5 GHz

Bluetooth 5.1 (aptX HD, LDAC, AAC), NFC

GPS(L1+L5), GLONASS, Galileo(E1+E5a), Beidou, SBAS, NavIC

Neloistakakamera: 48 megapikselin Sony IMX586 -sensori, PDAF, f1.75, OIS, laajakulmaobjektiivi 8 megapikselin sensori, f2.25, 119-asteen ultralaajakulmaobjektiivi 2 megapikselin makrokamera, f2.4 5 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

Etukamera: 32 megapikselin Sony IMX616 -sensori, Quad Bayer, f2.45, kiinteä tarkennus 8 megapikselin sensori, f2.45, 105 asteen ultralaajakulma, kiinteä tarkennus

4110 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 30 W Warp Charge 30T -pikalataus

Android 10 & OxygenOS 10.5

OnePlus Nordin lähtöhinta on 399 euroa (8 & 128 Gt). 12 & 256 Gt:n muistivariantti maksaa 499 euroa. Myynti alkaa 4. elokuuta OnePlussan virallisten myyntikumppaneiden kautta (Elisa, DNA, Telia, Verkkokauppa, Gigantti, Jimm’s). Värivaihtoehtoja ovat Blue Marble sekä Gray Onyx.

OnePlus esitteli samalla myös uudet langattomat Buds-nappikuulokkeet, jotka tarjoavat yhdellä latauksella jopa seitsemän tuntia toiminta-aikaa ja latauskotelon kera yhteensä 30 tuntia. Suositushinta on 89 euroa ja värivaihtoehtoja ovat valkoinen, harmaa ja turkoosi.

Lähde: OnePlus

io-techin ensituntumat laitteesta voit katsoa videolta tuoreeltaan YouTube-kanavaltamme.