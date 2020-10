Samassa yhteydessä yritys esitteli myös langattomat Buds Z -kuulokkeet.

OnePlus on julkaissut hetki sitten odotetun 8T-älypuhelimensa. Kyseessä on seuraaja huhtikuussa julkaistulle OnePlus 8 -mallille. OnePlus 8 Pro ei saa uudistettua versiota, vaan säilyy edelleen malliston huipulla.

OnePlus 8T:n keskeisimmät uudistukset liittyvät näyttöön, akkuun, kameraan ja ohjelmistoon. Rautapuolen perusasiat ovat pysyneet samoina, eli järjestelmäpiirinä on edelleen Snapdragon 865 ja sen parina on 8 tai 12 Gt RAM-muistia sekä 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Tallennustilan tyyppiä on tosin päivitetty uudempaan UFS 3.1 -versioon. Näyttö on edelleen 6,55-tuumainen ja tukee Full HD -tarkkuutta, mutta muilta osin tekninen toteutus on muuttunut.

AMOLED-näyttö ei ole enää kaarevareunainen, vaan se on muuttunut täysin tasapintaiseksi, jonka myötä puhelimen► ulkomitat ovat hieman kasvaneet. Suurimpana parannuksena näyttö tukee nyt 120 hertsin ruudunpäivitysnopeutta Pro-mallin tapaan ja myös väritoistoa on viilattu paremmaksi.

Pikalatauksen tehoa on nostettu ensimmäistä kertaa OnePlussan mallistossa 65 watin lukemaan, jonka avulla akun kerrotaan latautuvan tyhjästä täyteen vain 39 minuutissa. Akku on jaettu puhelimen sisällä fyysisesti kahteen osaan suuremman lataustehon mahdollistamiseksi. Akkujen kokonaiskapasiteetti on noussut hieman 4500 mAh:iin. Puhelin tukee myös USB PD -standardin mukaista pikalatausta 27 watin teholla.

Kamerapuolella OnePlus on uudistanut jälleen kamerakehyksen muotoilun. Pääkamerassa on edeltäjästä tuttu 48 megapikselin Sony IMX 586 -sensori, mutta muuta kattausta on muutettu. Laajakulmakamera tukee nyt laajempaa 123 asteen kuvakulmaa ja makrokameran resoluutiota on nostettu kahdesta viiteen. Uutena lisänä neljäntenä kamerana toimii 2 megapikselin mustavalkosensori, jota hyödynnetään ilmeisesti useampaan eri tarkoitukseen.

Ohjelmistopuolella 8T on OnePlussan ensimmäinen Android 11:llä suoraan pakkauksesta varustettu puhelin. Ohessa on yrityksen oma Oxygen OS 11 -käyttöliittymä, johon on tehty uudistuksia mm. ulkoasun, animaatioiden ja yhden käden käytön helpottamisen osalta. Uutta on myös tumman tilan sekä Zen-tilan päivitykset ja Always On Display -ominaisuus.

OnePlus 8T:n tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: 160,7 x 74,1 x 8,4 mm, 188 grammaa

Näyttö: 6,55” AMOLED, 1080 x 2400, 20:9, 402 PPI, 120 Hz, HDR10, 1100 nit

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, Snapdragon X55 -modeemipiiri

8 tai 12 Gt LPDDR4X RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA (n1, n3, n7, n28, n41, n78), 5G SA (n1, n3, n41, n78), Sub 6 GHz

LTE Cat.18/13 (1200/150 Mbit/s), 5CA, 4×4 MIMO, Dual SIM

Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) 2,4 & 5 GHz, 2×2 MIMO

Bluetooth 5.1 (aptX HD, LDAC, AAC), GPS (L1 & L5), Galileo (E1 & E5a), Beidou, GLONASS, SBAS, NFC

Etukamera: 16 megapikseliä, Sony IMX471, f2.0, kiinteä tarkennus

Takakamera: 48 megapikselin 1/2” Quad Bayer pääsensori (Sony IMX586), 0,8 µm pikselikoko, f1.7, OIS 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 123 asteen kuvakulma, kiinteä tarkennus 5 megapikselin makrokamera, 3 cm tarkennusetäisyys 2 megapikselin mustavalkokamera kaksois-LED-salama 4K 30&60 FPS videokuvaus, 1080p 240 FPS ja 720p 480 FPS hidastuskuvaus

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos, Alert slider -kytkin, näytön alla sijaitseva optinen sormenjälkitunnistin

Akku ja lataus: 4500 mAh, 65 W Warp Charge -pikalataus, USB Type-C (3.1 Gen 1)

OxygenOS 11 (Android 11)

OnePlus 8T:n ennakkotilauksia aletaan ottaa vastaa välittömästi ja toimitukset alkavat ensi tiistaina, eli 20. lokakuuta. 8 & 128 Gt:n version suositushinta on 599 euroa ja 12 & 256 Gt:n variantin 699 euroa. Värivaihtoehtoja ovat mattapintainen Lunar Silver sekä kiiltäväpintainen Aquamarine Green. Uudet Buds Z -kuulokkeet tulevat saataville marraskuun 4. päivä 59 euron suositushintaan.

Lähde: OnePlus