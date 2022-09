Android 13 sisältyy mukaan valmistajan tuoreeseen OxygenOS 13 -päivityksen.

OnePlus on aloittanut Android 13:n mukanaan tuovan OxygenOS 13:n jakelun OnePlus 10 Pro -lippulaivapuhelimelleen. Valmistaja on samalla ensimmäinen sitten Googlen, joka ehti tuomaan tuoreimman Android-version laitteilleen.

Android 13:n omien uudistusten ohessa päivitetty OxygenOS 13 -käyttöliittymä tuo mukanaan uuden Aquamorphic Design -teeman ja animaatiot. Käyttöliittymässä käytetään paljon pehmeitä muotoja ja värejä ja valmistajan itsensä mukaan OxygenOS 13 on ottanut ulkonäölliset vaikutteensa luonnosta.

Lisäksi OxygenOS 13 tuo mukanaan myös päivityksiä toiminnallisuuksiin ja muun muassa lukitusnäyttöä on päivitetty. Uusi kehitetty Always on -tila tukee OnePlussan uusimmassa käyttöliittymäversiossa uusia graafisia tyylejä ja integroinnin Spotifyn kanssa, eli omaa musiikkia voi ohjata suoraan Always on -näytön kautta.

Ulkonäkömuutosten lisäksi päivitys tuo mukanaan myös suorituskykyoptimointeja ja parannusta pelikokemukseen uuden HyperBoost GPA 4.0:n myötä. Tarkemmin OxygenOS 13:n mukanana tuomiin uudistuksiin voit tutustua lähdelinkkien takaa OnePlussan omasta tiedotteesta ja OxygenOS 13:n tuotesivuilta.

OxygenOS 13 -päivitys tulee saataville ensimmäisenä avoimen beetaversion ladanneille käyttäjille, minkä jälkeen päivitys tulee vähitellen saataville myös muille OnePlus 10 Pron käyttäjille.

Lähteet: OnePlus (1), (2)