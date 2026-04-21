Antec on julkaissut uuden C6 Curve Air -miditornikotelon, jota kehystää kaareva kolmiosainen lasipaneeli vasemmalta oikealle etuosan kautta. Ilmankierrosta huolehtii maksimissaan kuusi tuuletinta, joista kaksi sijaitsee kotelon pohjassa. Esiasennettuna kotelosta löytyy kaksi 120 mm:n tuuletinta pohjasta ja yksi 140 mm:n tuuletin takaosasta. Kattoon voi halutessaan asentaa 360 mm:n nestejäähdyttimen.
C6 Curve Air tukee emolevyn takapuolisia virtaliitäntöjä ja sen mukana toimitetaan myös jatkokaapeli virtalähteelle, jonka voi asentaa useaan eri asentoon 90 astetta kääntyvän virtalähdepaikan ansiosta. Koteloon mahtuu maksimissaan 450 mm:n pituinen näytönohjain. Kaapelinhallinnalle on oikealla kyljellä tilaa 30 mm.
Antec C6 Curve Airin tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
- Ulkomitat: 480 × 235 × 470 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Teräs, muovi, karkaistu lasi
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX
- Tuuletintuki (esiasennettuna 3 kpl):
- Takana: 1 × 120 / 140 mm
- Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
- Pohjassa: 2 × 120
- Jäähdytintuki:
- Katossa: 280 / 360 mm
- Takana: 120 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 180 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 450 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 150 / 160 mm
- Tallennustila: 1 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD
- I/O-paneeli:
- 2 × USB-A 3.0
- 1 × USB-C 3.2 Gen 2
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
- Pölysuodattimet: Pohjassa, vasemmalla kyljellä
C6 Curve Air on saatavilla mustana ja valkoisena ja Hinta.fi-sivuston mukaan se liikkuu 140–150 euron hintahaarukassa.
Lähde: Antec
