Uutuuskotelossa on karkaistua lasia kolmella sivulla ja tilaa kuudelle tuulettimelle.

Antec on julkaissut uuden C6 Curve Air -miditornikotelon, jota kehystää kaareva kolmiosainen lasipaneeli vasemmalta oikealle etuosan kautta. Ilmankierrosta huolehtii maksimissaan kuusi tuuletinta, joista kaksi sijaitsee kotelon pohjassa. Esiasennettuna kotelosta löytyy kaksi 120 mm:n tuuletinta pohjasta ja yksi 140 mm:n tuuletin takaosasta. Kattoon voi halutessaan asentaa 360 mm:n nestejäähdyttimen.

C6 Curve Air tukee emolevyn takapuolisia virtaliitäntöjä ja sen mukana toimitetaan myös jatkokaapeli virtalähteelle, jonka voi asentaa useaan eri asentoon 90 astetta kääntyvän virtalähdepaikan ansiosta. Koteloon mahtuu maksimissaan 450 mm:n pituinen näytönohjain. Kaapelinhallinnalle on oikealla kyljellä tilaa 30 mm.

Antec C6 Curve Airin tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 480 × 235 × 470 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, muovi, karkaistu lasi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX

Tuuletintuki (esiasennettuna 3 kpl): Takana: 1 × 120 / 140 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Pohjassa: 2 × 120

Jäähdytintuki: Katossa: 280 / 360 mm Takana: 120 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 180 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 450 mm

Virtalähteen maksimipituus: 150 / 160 mm

Tallennustila: 1 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 2 × USB-A 3.0 1 × USB-C 3.2 Gen 2 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Pölysuodattimet: Pohjassa, vasemmalla kyljellä

C6 Curve Air on saatavilla mustana ja valkoisena ja Hinta.fi-sivuston mukaan se liikkuu 140–150 euron hintahaarukassa.

Lähde: Antec