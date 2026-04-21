Antec on julkaissut uuden C6 Curve Air -miditornikotelon, jota kehystää kaareva kolmiosainen lasipaneeli vasemmalta oikealle etuosan kautta. Ilmankierrosta huolehtii maksimissaan kuusi tuuletinta, joista kaksi sijaitsee kotelon pohjassa. Esiasennettuna kotelosta löytyy kaksi 120 mm:n tuuletinta pohjasta ja yksi 140 mm:n tuuletin takaosasta. Kattoon voi halutessaan asentaa 360 mm:n nestejäähdyttimen.

C6 Curve Air tukee emolevyn takapuolisia virtaliitäntöjä ja sen mukana toimitetaan myös jatkokaapeli virtalähteelle, jonka voi asentaa useaan eri asentoon 90 astetta kääntyvän virtalähdepaikan ansiosta. Koteloon mahtuu maksimissaan 450 mm:n pituinen näytönohjain. Kaapelinhallinnalle on oikealla kyljellä tilaa 30 mm.

Antec C6 Curve Airin tekniset ominaisuudet:

  • Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
  • Ulkomitat: 480 × 235 × 470 mm (P × L × K)
  • Materiaalit: Teräs, muovi, karkaistu lasi
  • Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX
  • Tuuletintuki (esiasennettuna 3 kpl):
    • Takana: 1 × 120 / 140 mm
    • Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
    • Pohjassa: 2 × 120
  • Jäähdytintuki:
    • Katossa: 280 / 360 mm
    • Takana: 120 mm
  • Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 180 mm
  • Näytönohjaimen maksimipituus: 450 mm
  • Virtalähteen maksimipituus: 150 / 160 mm
  • Tallennustila: 1 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD
  • I/O-paneeli:
    • 2 × USB-A 3.0
    • 1 × USB-C 3.2 Gen 2
    • 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
  • Pölysuodattimet: Pohjassa, vasemmalla kyljellä

C6 Curve Air on saatavilla mustana ja valkoisena ja Hinta.fi-sivuston mukaan se liikkuu 140–150 euron hintahaarukassa.

Lähde: Antec

