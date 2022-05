OnePlus vaikuttaisi olevan panostamassa varsin voimakkaasti keskihintaluokkaan. Julkisuuteen vuoti huhtikuun puolen välin jälkeen kuvia valmistajan Nord-mallistoa laajentavasta Nord 2 CE Lite -älypuhelimesta ja nyt uusimmissa vuodoissa paljastuu jälleen uusi Nord 2 -malli – OnePlus Nord 2T 5G

Nord 2T 5G on ilmestynyt Thaimaan NBTC-viranomaistietokantaan, mikä viittaisi siihen, että puhelimen julkistus olisi tapahtumassa jo lähiaikoina. Tietokannasta itsestään ei käy ilmi kuin laitteen mallinimi, mutta aiempien vuototietojen valossa OnePlus Nord 2 T 5G:n sisältä löytyisi MediaTekin Dimensity 1300 -järjestelmäpiiri, maksimissaan 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa.

OnePlus Nord 2T 5G:n näyttönä toimii 6,43-tuumainen 90 hertsin virkistystaajuuteen kykenevä Full HD+ -resoluution AMOLED-paneeli ja virtaa puhelimelle syöttää 80 watin pikalatausta tukeva 4500 mAh:n akku.

Nord 2T:stä on on myös vuodettu renderöintikuvat, jotka ovat nähtävissä tämän uutisen uutiskuvana. Kuvista paljastuu suurehko pääkameran linssi yhdessä ja mielenkiintoisesti epäsymmetrisesti alempaan ympyrään sijoitetut kaksi muuta kameralinssiä. Kamerajärjestelmänä puhelimessa olisi huhujen mukaan 50 megapikselin pääkamera yhdessä 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin mustavalkokameran kanssa.

