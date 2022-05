Video: Rakensimme noin 1000 euron pelikoneen

Rakennamme videolla pelikoneen vuoden 2022 uutuuskomponenteista noin 1000 euron budjetilla.

io-techin YouTube-kanavan uusimmassa videossa rakennetaan pelikone vuoden 2022 uutuuskomponenteista noin 1000 euron budjetilla. Kyseessä on nykymarkkinassa mielestämme alhaisin hintataso, johon on mahdollista rakentaa tasapainoinen ja fiksu pelikone. Näytönohjaimien hinnat ovat kuitenkin nyt jatkuvassa laskussa, joten lähitulevaisuudessa samaan rahaan saa todennäköisesti entistäkin enemmän suorituskykyä, joka on luonnollisesti kuluttajan kannalta positiivinen asia.

Videolla käymme läpi kokoonpanossa käytettyjen komponenttien valintaa sekä kasausprosessin vaiheet. Lopuksi analysoimme koneen suorituskykyä, jäähdytystehoa ja melutasoa sekä teemme yhteenvedon siitä, kuinka hyvin projektissa onnistuttiin. Videon komponenttivalinnat on tehty huhtikuun alun saatavuuden ja hintatasojen mukaan.

Kerro kommenteissa, mitä komponentteja itse valitsisit tonnin budjetilla.

Jos pidit videosta niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!

Katso video YouTubessa