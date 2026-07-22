Codex Micro tai kbd-1.0-codex-micro on Work Louderin Creator Micro 2 -alustaan perustuva makronäppäimistö tekoälyagenttien hallintaan.

OpenAI:n on tiedetty jo pidempään työskentelevän ensimmäisen fyysisen laitteensa parissa, mutta laitteen luonne on pysynyt mysteerinä. Nyt salaisuuksien verhoa on raotettu ja sen takaa on paljastunut Work Louderin valmistama makronäppäimistö.

OpenAI:n ensimmäinen fyysinen laite tottelee nimiä Codex Micro ja kbd-1.0-codex-micro. Kyseessä on Work Louderin Creator Micro 2 -alustaan perustuva matalaprofiilinen makronäppäimistö. Näppäimistössä on yhteensä 13 mekaanista näppäintä, pyöritettävä säädin, pieni joystick ja kapasitiivinen kosketuspinta näppäimistön ylälaidassa. Näppäimistön runko on CNC-koneistettua alumiinia ja muovia.

Codex Micron näppäimistä kuusi on varustettu läpikuultavilla näpppäinhatuilla ja toiset kuusi erilaisin kuvakkein. Läpikuultavat näppäimet ovat RGB-valaistuja, mutta tällä kertaa kyse ei ole parhaan pelisuorituskyvyn takaamisesta vaan funktionaalisesta valaistuksesta. Eri valot kertovat tekoälyagenttien sen hetkisestä tilasta: valkoinen valo kertoo agentin olevan lepotilassa, sininen sen miettivän tehtäväänsä, vihreä tehtävän tulleen valmiiksi ja keltainen kertoo agentin tarvitsevan huomiota käyttäjältä. Punainen valo puolestaan tarkoittaa agentin törmänneen virheeseen. Valaistusta löytyy samoin funktionaalisin värein myös laitteen kyljistä.

Kuvakkeilla varustetut näppäimet suorittavat erilaisia käskyjä tai muita niille ohjelmoituja tehtäviä ja vaikka näppäimiä on vain kuusi, tulee mukana jopa 32 erilaista näppäinhattua kattamaan eri tarpeita. Joystick-ohjaimella saa auki Codex Micron tehtävät ja pyöreän valikon, josta valita erinäisiä tehtäviä agenteille. Pyöritettävällä säätimellä puolestaan säädetään reaaliajassa agenttien päättelyn tasoa ja sen myötä raskautta.

OpenAI Codex Micro eli kbd-1.0-codex-micro on hinnoiteltu 230 dollariin eli noin 202 euroon, mutta se on uutista kirjoittaessa loppu varastosta.

Lähteet: OpenAI, Tom’s Hardware