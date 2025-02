Oppo Find N5 johtaa kilpaa taittuvanäyttöisten älypuhelinten ohuudessa, mutta valitettavasti Eurooppaan uutuus ei ole tulossa.

Suomessa paremmin tunnetun OnePlussan emoyhtiö Oppo on julkaissut uuden taittuvanäyttöisen Find N5 -älypuhelimen, joka on tällä hetkellä maailman ohuin luokassaan – Find N5 on taitettuna 8,9 mm paksu ja avattuna vain 4,2 mm. Vertailun vuoksi esimerkiksi niin ikään ohutrakenteinen Honor Magic V3 on taitettuna 9,3 mm ja avattuna 4,4 mm. Valitettavasti Oppolla ei ole suunnitelmissa tuoda Find N5:ttä myyntiin Euroopassa. Kuten kerroimme aiemmin lyhyiden uutistemme puolella, ei vastaavaa mallia ole myöskään OnePlus-brändäyksellä tänä vuonna näköpiirissä.

Find N5 on taittuvanäyttöiseksi puhelimeksi melko kevyt painaen 229 g ja se hyödyntää Titanium Flexion -saranamekanismia. Siroudestaan huolimatta laitteella on IPX6-, IPX8- ja IPX9-suojaukset, eli puhelin kestää veteen upotuksen lisäksi myös kuumia ja paineistettuja vesisuihkuja. Sisänäyttö on 8,12-tuumainen LTPO OLED -näyttö 120 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja 2100 nitin pistemäisellä maksimikirkkaudella. 6,62-tuumainen ulkonäyttö on niin ikään 120 Hz:iin yltävä LTPO OLED -näyttö, mutta sen pistemäinen maksimikirkkaus on jopa 2450 nitiä. Molemmat näytöt tukevat Oppo Pen -näyttökynää, joka tosin myydään erikseen.

Rautapuolella Find N5:stä löytyy Qualcommin Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri ja 16 gigatavua RAM-muistia sekä 512 Gt tallennustilaa. Järjestelmäpiiriksi tosin on valikoitunut ”karsittu” seitsemän ytimen versio, josta puuttuu yksi performance-ydin. Hasselblad-yhteistyössä toteutetussa kamerakattauksessa on 50 megapikselin pääkamera Sonyn LYT-700-sensorilla ja optisella kuvanvakautuksella, 50 megapikselin telekamera Samsungin JN5-sensorilla ja kolminkertaisella zoomilla sekä 8 megapikselin automaattitarkenteinen ultralaajakulmakamera.

Find N5:ssä on kahteen osaan jaettu 5600 milliampeeritunnin pii-hiiliakku 80 watin langallisella ja 50 watin langattomalla latauksella (SuperVOOC & AirVOOC). Lisäksi Android 15 -pohjaiselle ColorOS 15:lle luvataan 4 vuoden Android-päivitykset sekä 6 vuoden tietoturvakorjaukset.

Oppo Find N5 tulee myyntiin Euroopan ulkopuolella helmikuun lopussa ja sen hinnaksi kerrotaan 1799 dollaria.

Lähde: GSMArena (1, 2), Tuotesivut