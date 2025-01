OnePlussan uudet kärkimallit asettuvat 750-1150 euron hintahaarukkaan.

OnePlus on julkaissut odotetusti uuden 13-älypuhelinmallistonsa, joka koostuu OnePlus 13 -huippumallista sekä hieman edullisemmasta 13R-mallista. OnePlus 13 -huippumallin ominaisuudet eivät olleet enää varsinainen yllätys, sillä se julkistettiin Kiinassa jo viime lokakuun lopulla. OnePlus 13R näki sen sijaan päivänvalon ensimmäistä kertaa.

Uutuusmalli näyttää äkkiseltään ulkoisesti hyvin paljon edeltäjältään, mutta kehys on aiempaa kulmikkaampi eikä näyttö ole enää käytännössä lainkaan pitkiltä sivuilta kaareva. Kehys ja runkorakenne ovat edelleen alumiinia, mutta suojalasin tyyppi on vaihtunut Corningin tuotteesta Ceramic Guardiksi brändättyyn lasiin. OnePlus on parantanut vesisuojausta IP68&69-tasolle, eli puhelin on testattu kestäväksi sekä vesiupotuksen että korkeapaineiset kuumavesisuihkut. Värivaihtoehtoina ovat tummanharmaa Black Eclipse, huurteisen valkoinen Arctic Dawn sekä mikrokuitukeinonahkaa takakuoressaan käyttävä sininen Midnight Ocean.

Myös 6,82-tuumainen AMOLED-näyttö muistuttaa teknisiltä ominaisuuksiltaan edeltäjämallia, mutta se perustuu uudempaan BOE X2 LTPO 4.1 -paneelitekniikkaan ja tarjoaa mm. uuden dynaamisen pikselikohtaisen RadiantView-kirkkaudenhallinnan sekä hansikastilan (Glove Mode). Lisäksi näyttö ei ole pitkiltä sivuiltaan enää kaareva kuten edeltäjämallissa.

OnePlus 13:n sisälle on päivitetty Qualcommin lokakuussa julkaisema Snapdragon 8 Elite -lippulaivapiiri, jolle luvataan jopa yli 40 % suorituskykyparannukset edelliseen sukupolveen nähden. Myös höyrykammiojäähdytyksen kokoa on kasvatettu aiemmasta vajaalla kymmenellä prosentilla. Uusi BeaconLink-ominaisuus mahdollistaa radiopuhelinmaisen toiminnan Bluetoothin avulla jopa 200 metrin etäisyydeltä esimerkiksi olosuhteissa, joihin matkapuhelinverkko ei yllä.

Virtaa tarjoilee 600 mAh edeltäjämallista kasvanut 6000 mAh akku, joka käyttää paremman energiatiheyden mahdollistavaa pii-hiili-anoditekniikkaa. 100 watin Super VOOC -pikalatauksella akun luvataan täyttyvän tyhjästä noin 36 minuutissa. Lisäksi tuettuna on myös 50 watin langaton AIRVOOC-pikalataus, johon on tarjolla uusi lisävarusteena myytävä magneettikiinnitteinen 50 watin pikalaturi.

Kamerapuolella pääkamera on pysynyt samana edellisestä sukupolvesta, mutta ultralaaja- ja telekameroita on päivitetty. Telekamera (3x) käyttää nyt Sonyn hieman suuremmilla kuvapisteillä varustettua sensoria sekä uutta Triprism-objektiivia, joka mahdollistaa kameramoduulin toteuttamisen entistä pienempänä ja kevyempänä. Ultralaajakulmakameran sensori on puolestaan vaihtunut Sonystä Samsungiin ja pienentynyt kooltaan, mutta samalla aukkosuhde on kasvanut hieman. Kaikki kolme kameraa tukevat 4K 60 FPS Dolby Vision -videokuvausta.

Ohjelmistopuolella molemmissa malleissa on Android 15 -versioon pohjautuva OxygenOS 15 uusine kuvien ja tekstin käsittelyyn suunnattuine tekoälyominaisuuksineen, joista valitettavasti osa ei vielä toimi suomenkielellä. Myös Googlen Gemini- ja Circle to Search -tekoälyominaisuudet ovat mukana puhelimissa. Lisäksi valmistaja kehuu järjestelmätiedostojen vievän tallennustilaa merkittävästi edellistä versiota vähemmän. OnePlus lupaa neljä Android-versiopäivitystä sekä kuusi vuotta tietoturvakorjauksia. OnePlus 13 -mallissa parannusta tulee siis vuodella tietoturvakorjauksiin ja 13R-mallissa vuodella versiopäivityksiin ja kahdella tietoturvakorjauksiin.

OnePlus 13 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,9 x 76,5 x 8,5 mm (sinisen version paksuus 8,9 mm)

Paino: 213 grammaa (sinisen version paino 210 g)

Materiaalit: alumiinirunko, Ceramic Guard -suojalasit

Suojaus: IP68&IP69, MIL-STD-810 (lämpötila, kosteus, värinä, pudotus)

6,82” BOE X2 LTPO 4.1 AMOLED -näyttö, 1440 x 3168, 510 PPI, 1-120 Hz adaptiivinen, 2160 Hz PWM-himmennys, 4500 nit (piikki), HDR10+&Dolby Vision, Aqua Touch 2.0

Qualcomm Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri

12 tai 16 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

LTE Cat20/18, 5G SA (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78)

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0), NFC

GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BDS(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5)

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulmakamera (1/1,4″ Sony LYT-808 -sensori, 1,12 um pikselikoko), f1.6, 23 mm kinovastaava polttoväli, OIS, 7 linssiä 50 megapikselin telekamera (1/1,95” Sony LYT-600 -sensori, 0,8 um pikselikoko), f2.6, Triprism-objektiivi, 3x polttoväli pääkameraan nähden, 73 mm kinovastaava polttoväli, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,75” Samsung JN5 -sensori, 0,64 um pikselikoko), 120 asteen kuvakulma, f2.0, automaattitarkennus, makrokuvaus

32 megapikselin etukamera (Sony IMX615, 0,8 um pikselikoko), f2.4, 21 mm kinovastaava, kiinteä tarkennus

Stereokaiuttimet, OReality Audio, infrapunalähetin

6000 mAh:n dual-cell-akku, USB-C 3.2 gen 1, 100 W SuperVOOC-lataus, 55 W USB PD, 50 W langaton AirVOOC-lataus, Qi-tuki

Android 15, OxygenOS 15 4 vuoden Android-päivitykset, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Viime vuoden tapaan R-malli on OnePlussan edullisempi high-end-vaihtoehto. 13R:n runko on alumiinia ja kuorissa on käytetty viime kesänä julkaistua Gorilla Glass 7i -suojalasia. Merkittävänä muotoilullisena muutoksena kehys on muotoiltu huomattavasti kulmikkaammaksi, eivätkä etu- ja takalasi kaarru enää pitkiltä sivuilta kohti kylkiä. Rakenteella on IP65 -pöly- ja roiskevesisuojaus.

6,78-tuumainen AMOLED-näyttö on keskeisiltä teknisiltä arvoiltaan lähes identtinen edeltäjämallin kanssa, mutta se on nyt tasapintainen ja päivitetty käyttämään uudempaa LTPO 4.1 -paneelitekniikkaa OnePlus 13:n tavoin. Sisällä on kaksoishöyrykammiojäähdytetty (9925 mm2) Qualcommin viimevuotinen Snapdragon 8 gen 3 -lippulaivapiiri, joka tarjoaa edelleen 13R:n hintaluokassa hyvää suorituskykyä. Tallennustila on saanut päivityksen pykälää tuoreempaan UFS 4.0 -tekniikkaan.

Akun kapasiteetti on kasvanut 13-mallin tapaan merkittävästi 6000 mAh:iin, joskin teknisesti hieman erilaisena yksikennoisena toteutuksena. Vastaavasti maksimilataustehoa on kuitenkin laskettu hieman 100 watista 80 wattiin, jonka luvataan täyttävän akun puolilleen 20 minuutissa ja täyteen 52 minuutissa. Latausaika on siis käytännössä tuplaantunut edeltäjämalliin nähden, jota ei voi selittää pelkästään kasvaneella akkukoolla ja hieman alhaisemmalla maksimiteholla.

Kolmoistakakamera on nyt toteutukseltaan entistä monipuolisempi. Pääkamera on päivitetty käyttämään Sonyn LYT-700 -sensoria, joka on sinällään resoluutioltaan ja sensorikooltaan identtinen edeltäjämallin IMX890-sensorin kanssa, mutta pystyy OnePlussan mukaan keräämään paremmin valoa. Täysin uusi ominaisuus on 50 megapikselin normaali/telekamera, joka korvaa edeltäjämallista löytyneen heikkotasoisen makrokameran. 8 megapikselin ultralaajakulmakamera on edelleen kiinteätarkenteinen ja muutenkin peritytynyt sellaisenaan edeltäjämallista.

OnePlus 13R tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,7 x 75,8 x 8,02 mm

Paino: 206 grammaa

Materiaalit: metallikehys, Gorilla Glass 7i -lasikuoret

Suojausluokitus: IP65, MIL-STD-810H (lämpötila, kosteus, värinä, pudotus)

6,78” LTPO 4.1 AMOLED -näyttö, 1264 x 2780, 19,8:9, 450 PPI, 1-120 Hz adaptiivinen, 4500 nit (piikki), HDR10+&Dolby Vision, Aqua Touch 2.0

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

256 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

LTE Cat.20/18, 5G SA (1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78)

Wi-Fi 7, 2×2 MIMO

Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, Aptx, Aptx-HD, LDAC, LHDC 5.0), NFC

GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS(B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5)

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulmakamera (1/1,56″ Sony LYT-700 -sensori, 1,0 um pikselikoko), f1.8, 24 mm kinovastaava polttoväli, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4″ Sony IMX355 sensori, 1,12 um pikselikoko), f2.2, 112 asteen kuvakulma, 16 mm kinovastaava, kiinteä tarkennus 50 megapikselin 2x-normaali/telekamera (1/2,8″ Samsung JN5 -sensori, 0,64 um pikselikoko), f2.0, 47 mm kinovastaava

16 megapikselin etukamera (1/3,09″ Sony IMX480, 1,0 um pikselikoko), f2.4, 24 mm kinovastaava, kiinteä tarkennus

Stereokaiuttimet, OReality Audio

6000 mAh:n akku (single cell), USB-C 2.0, 80 W SuperVOOC-pikalataus, 55 W USB PD

Android 15, OxygenOS 15 4 vuoden Android-päivitykset, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



OnePlus 13:n suositushinnat alkavat Suomessa mustan 12 & 256 Gt muistivariantin 999 eurosta. Kalliimpi 1149 euron hintainen 16 & 512 Gt muistivariantti on saatavilla myös valkoisena ja sinisenä. OnePlus 13:n myynti alkaa välittömästi julkaisun jälkeen 7. tammikuuta. OnePlus 13R:n suositushinta on puolestaan 749 euroa ja se tulee saataville mustana ja valkoisena. Ennakkomyynti alkaa välittömästi ja saataville laite saapuu 14. tammikuuta klo 9. Puhelimien pakkauksissa ei toimiteta enää laturia.

OnePlus 13:lle valmistaja tarjoaa lisäksi MagSafe-yhteensopivia suojakuoria sekä 50 watin magneettikiinnitteisen langattoman AIRVOOC-pikalaturin, jolla OnePlus 13:n saa ladattua täyteen 75 minuutissa.

Lähde: OnePlus