Suomalaisten kauppojen hyllyillä satunnaisesti esiintyvä Oppo on tuonut myyntiin neljä älypuhelinmallia 129–349 euron hintahaarukkaan.

Kiinalaisen Oppon – joka on mm. OnePlussan sisaryhtiö – älypuhelimia on Suomessa nähty vielä melko harvakseltaan, mutta nyt suomalaisten jälleenmyyjien valikoimiin on saapunut neljä tuoreehkoa Oppo-mallia, jotka ovat Reno12 F 5G (otsikkokuvassa), A60 5G, A40m ja A40, joista Reno12 F edustaa keskihintaluokkaa 349 euron suositushinnallaan ja loput kolme mallia edullisempaa 100–200 euron hintaluokkaa.

Nelikon kallein Reno12 F 5G tulee väreissä Amber Orange ja Black Green ja se on varustettu 6,67-tuumaisella OLED-näytöllä, jossa on Full HD+ -resoluutio 120 hertsin virkistystaajuudella. MediaTekin Dimensity 6300 -järjestelmäpiirin kaveriksi on tarjolla 8 gigatavua RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Kolmoistakakamerassa on 50 megapikselin pääkamera, 8 MP:n ultralaajakulmakamera sekä 2 MP:n makrokamera, ja edessä on 32 MP:n selfiekamera. 5000 milliampeeritunnin akku tukee 45 watin SuperVOOC-latausta.

A60 5G:n värivaihtoehdot ovat Black Red ja Ocean Blue. Puhelimen näytössä on 6,67-tuumainen LCD-paneeli HD+-resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella. RAM-muistia on 4 Gt ja tallennustilaa 128 Gt ja järjestelmäpiirinä toimii niin ikään Dimensity 6300. Kamerajärjestelmä koostuu 50 MP:n pääkamerasta ja 2 MP:n syvyystietokamerasta sekä 8 MP:n selfiekamerasta. Reno12 F 5G:n tavoin myös A60 5G:ssä on 45 W:n SuperVOOC-latausta tukeva 5000 mAh:n akku.

Edullisimmat A40m ja A40 ovat lähestulkoon identtisiä ja käytännössä vain eri muisti-tallennustilavariantteja toisistaan – A40m tarjoaa 8 / 256 Gt, kun taas A40 4 / 128 Gt. Molemmista on saatavilla Sparkle Black -värivaihtoehto, mutta A40m on valittavissa myös Starlight White -värissä ja A40 Starry Purple -värissä. Molemmissa on samat näyttöominaisuudet kuin yllä mainitussa A60 5G:ssä, mutta virkistystaajuus on pudonnut 90 hertsiin. Järjestelmäpiiriksi on valikoitunut Qualcommin Spadragon 6s 4G Gen 1, joka vastaa Snapdragon 662:ta. Takakameran tarkkuus on 50 MP ja selfiekameran 5 MP. Akkukapasiteetti on 5100 mAh ja tuettuna on niin ikään 45 W:n SuperVOOC-lataus.

Oppo Reno12 F 5G:

Ulkomitat: 163,1 × 75,8 × 7,8 mm

Paino: 187 g

IP64-suojausluokitus

6,67” OLED-näyttö, FHD+, 120 Hz

MediaTek Dimensity 6300 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka

5G

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5)

Bluetooth 5.3

NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 MP:n pääkamera 8 MP:n ultralaajakulmakamera 2 MP:n makrokamera

32 MP:n etukamera

5000 mAh:n akku, 45 W:n SuperVOOC-lataus (USB Type-C)

ColorOS 14 (Android 14)

Oppo A60 5G:

Ulkomitat: 165,7 × 76,0 × 7,7 mm

Paino: 186 g

IP54-suojausluokitus

6,67” LCD-näyttö, HD+, 120 Hz

MediaTek Dimensity 6300 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka

5G

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5)

Bluetooth 5.0

NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 MP:n pääkamera 2 MP:n syvyystietokamera

8 MP:n etukamera

5000 mAh:n akku, 45 W:n SuperVOOC-lataus (USB Type-C)

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

ColorOS 14 (Android 14)

Oppo A40m & A40:

Ulkomitat: 165,8 × 76,0 × 7,7 mm

Paino: 186 g

IP54-suojausluokitus

6,67” LCD-näyttö, HD+, 90 Hz

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 -järjestelmäpiiri

RAM-muisti: 8 Gt (A40m), 4 Gt (A40)

Tallennustila: 256 Gt (A40m), 128 Gt (A40), MicroSD-korttipaikat

4G

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5)

Bluetooth 5.0

NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

50 MP:n pääkamera

5 MP:n etukamera

5100 mAh:n akku, 45 W:n SuperVOOC-lataus (USB Type-C)

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

ColorOS 14 (Android 14)

Oppo-mallien suositushinnat Suomessa:

Oppo Reno12 F 5G – 349 €

Oppo A60 5G – 179 €

Oppo A40m – 159 €

Oppo A40 – 129 €

Jälleenmyyjistä esimerkiksi Elisa on tuonut mallit myyntiin heti tarjoushinnoin omille asiakkailleen.

Lähde: Tuotesivut (Reno12 F 5G, A60 5G, A40m, A40)