Apple Community -keskustelualueella moni käyttäjä on kertonut kärsivänsä samanlaisista vaakaviivoista uudehkojen iMaciensa näytöissä.

Applen all-in-one-tyyppiset iMac-tietokoneet vuodelta 2021, joissa on valmistajan oma M1-järjestelmäpiiri, ovat osalla käyttäjistä kärsineet näyttöongelmista, jotka ilmenevät vaakasuuntaisina tummina viivoina näytössä (otsikkokuva). Asiasta on ollut usean sivun verran keskustelua Apple Community -keskustelualueella jo vuoden verran, sillä moni käyttäjä on ilmoittanut kärsivänsä vastaavasta ongelmasta juuri parin vuoden käytön jälkeen.

Vaikka Applelta ei laajempaa kannanottoa asiaan olekaan saatu, on se suositellut käyttäjille ratkaisuksi näytön vaihdattamista, joka saattaa ilman voimassa olevaa takuuta tai AppleCare+-sopimusta olla satasien toimenpide. Ongelman yhdeksi syyksi on arveltu iMacien LCD-näyttöön kiinnittyvää nauhakaapelia, joka ei pitkällä aikavälillä kestäisi näytön kirkkauden nostamisesta johtuvaa korkeahkoa jännitettä. Tällöin myös näytön vaihdattaminen lähinnä lykkäisi ongelmaa sen sijaan, että korjaisi sen juurisyytä.

Lähde: Tom’s Hardware, Apple Community