Osallistu io-techin tekniikkatutkimukseen 2021

EHA:n tämän vuoden tekniikkatutkimus on parhaillaan käynnissä, johon osallistujien kesken arvotaan 1599 euron arvoinen tietokoneen runko GeForce RTX 3070 -näytönohjaimella.

io-tech liittyi viime vuonna Pohjoismaiden edustajana Euroopan laitteistoyhdistykseen (European Hardware Association), joka koostuu yhdeksästä eurooppalaisesta suuresta riippumattomasta teknologiauutis- ja arvostelusivustosta, jotka tavoittavat yhteensä yli 22 miljoonaa tekniikasta kiinnostunutta käyttäjää. EHA valitsee ja palkitsee parhaat viimeisen vuoden aikana julkaistut tekniikkatuotteet sekä toteuttaa kattavan lukijatutkimuksen eurooppalaisten suhtautumisesta ja kulutustottumuksista tekniikkaan liittyen.

Tämän vuoden tekniikkatutkimus on käynnissä ja siinä selvitetään eri maiden kulutustottumuksia tekniikkaan liittyen. Kyselyyn osallistujien kesken arvotaan noin 1500 euron hintainen Zotac Magnus One -tietokonerungolla, joka on varustettu GeForce RTX 3070 -näytönohjaimella, emolevyllä, Intelin Core i7-10700 -prosessorilla ja 500 watin virtalähteellä.

Kyselyyn osallistuminen kestää alle 5 minuuttia ja voit vapaasti valita, mihin kysymyksiin vastaat. Kiitos!

Lukijakyselyn lisäksi EHA järjestää 31. toukokuuta netissä European Hardware Awards -palkintotapahtuman, jossa yli 100 toimittajaa ympäri Eurooppaa ovat äänestäneet, mitkä ovat kuluneen vuoden aikana julkaistuista tekniikkatuotteista markkinoiden parhaita.

Tuotteita äänestetään yhteensä 42 kategoriassa, joissa edustajien toimitukset päättävät itsenäisesti, mitkä tuotteet ovat parhaita tuotteita Euroopassa, jonka jälkeen äänet lasketaan yhteen. Lista finalisteista löytyy uutisen ensimmäisestä kommentista.

