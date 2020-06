io-tech mukaan European Hardware Association -yhdistykseen – lukijakysely käynnissä

European Hardware Association tai suomeksi Euroopan laitteistoyhdistys koostuu yhdeksästä eurooppalaisesta suuresta riippumattomasta teknologiauutis- ja arvostelusivustosta, jotka tavoittavat yhteensä yli 22 miljoonaa tekniikasta kiinnostunutta käyttäjää. EHA valitsee ja palkitsee parhaat kuluneen vuoden aikana julkaistut tekniikkatuotteet sekä toteuttaa kattavan lukijatutkimuksen eurooppalaisten suhtautumisesta ja kulutustottumuksista tekniikkaan liittyen.

io-tech korvaa yhdistyksessä ruotsalaisen Sweclockersin Pohjoismaiden edustajana.

The announcement that voting is about to commence also gives us the chance to let you know about an update to our membership. By mutual consent, io-tech will be joining the EHA as SweClockers steps back to focus on their local market. We’re pleased to welcome Sampsa Kurri and his colleagues to the European Hardware Association and it will be interesting to see how his team of experts vote this year.