Toimitusjohtajan mukaan Ouran postilaatikon siirto Yhdysvaltoihin helpottaa yhtiön globaalia hallinnointia.

Alunperin Oulusta lähtöisin oleva ja älysormuksistaan tunnettu Oura siirtää päämajansa virallisesti Yhdysvaltoihin, vaikka yhtiön toiminta on sinne painottunut muutenkin jo jonkin aikaa. Tomitusjohtaja Tom Hale (otsikkokuvassa) on kertonut, että globaalissa mittakaavassa yhtiön hallinnointi on helpompaa Yhdysvalloista käsin – tarkemmin Delawaresta. Hale korostaa kuitenkin yhtiön suomalaisia juuria, ja onpa Suomessa edelleenkin Ouran tutkimusta ja tuotekehitystä usean sadan työntekijän voimin. Ouran suurimman markkinan kerrotaan olevan kuitenkin Yhdysvalloissa.

Jatkossa Yhdysvaltain Delawaressa sijaitsee emoyhtiö Oura Inc., johon Ouran osakkeet ”kiepautetaan”, kun tähän asti emoyhtiö on ollut Oura Health Oy. Järjestely helpottaa toimitusjohtajan mukaan esimerkiksi rahoituksen keräämistä sijoittajilta eri puolilta maailmaa. Ouralla on suunnitelmissa laajentua globaalisti ja kehittää uusia terveysinnovaatioita lähes miljardilla dollarilla.

Ouralla on pyyhkinyt viime aikoina hyvin, sillä syksyllä päättyneellä tilikaudella yhtiö teki 840 miljoonaa euroa liikevaihtoa – yli tuplasti edelliseen tilikauteen nähden – ja liikevoittoakin tahkottiin 113 miljoonan euron edestä. Pörssiin listautumista Ouran johto ei kuitenkaan ole kommentoinut, vaikka huhupuheita on riittänytkin. Oura on tehnyt myös yhteistyösopimuksia esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministeriön kanssa ja vuoden 2028 olympialaisia ajatellen myös Yhdysvaltain urheilumaajoukkueen kanssa.

Lähde: Kauppalehti