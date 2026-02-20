Ensi viikolla pitäisi olla luvassa pitkään odotettuja konkreettisia todisteita Donut Labin akkuun liittyville lupauksille.

Suomalainen Donut Lab on tiedottanut tänään aikomuksistaan julkaista Teknologian tutkimuskeskus VTT:n puolueettomissa tutkimusolosuhteissa tehtyjä mittausraportteja solid state -akkunsa ominaisuuksista. Parisen viikkoa sitten yritys tiedotti julkaisevansa jotain tänään 20. helmikuuta ja avasi sitä varten ”I Donut Believe” -kiusoittelusivuston. Tänään ei kuitenkaan lopulta ollut luvassa mitään konkreettista, sillä yritys vain kertoi VTT-osallisuudesta mittauksiin.

”Näin poikkeuksellinen innovaatio on luonnollisesti herättänyt innostuksen lisäksi paljon spekulaatiota ja epäilystä – miten tämä on oikein mahdollista? Se todella on mahdollista, ja nyt haluamme avata teknisiä ominaisuuksia yksityiskohtaisemmin tehtyjen mittausten kautta”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki lehdistötiedotteessa.

Donut Lab tulee julkaisemaan videomuotoisia mittausraportteja ripotellen tulevien viikkojen aikana ja ensimmäinen on luvassa ensi maanantaina 23. helmikuuta klo 15. Yhtiö julkaisee verkkosivuilleen myös mittauksia koskevat raportit kokonaisuudessaan. Vielä ei ole tarkemmin tiedossa, minkälaisia mittaustuloksia VTT on akusta tehnyt. VTT on kuitenkin vahvistanut omalla tiedotteellaan tehneensä Donut Labille akkumittauksia.

Donut Lab esitteli kiinteän olomuodon akkunsa CES-messuilla tammikuun alussa ominaisuuksin, jotka toteutuessaan mullistaisivat koko miljardiluokan markkinan. Akulle on luvattu mm. korkea energiatiheys (400 Wh/kg), poikkeuksellinen lataussyklien kesto (100 000 sykliä), viiden minuutin latausaika tyhjästä täyteen, turvallinen toimintakyky ääriolosuhteissa sekä matalammat valmistuskustannukset ja luontoystävällisempi valmistusprosessi kuin nykyisillä litium-ion-akuilla.

Akun on myös kerrottu olevan jo valmistuksessa jossain päin Suomea ja akulle on lupailtu jo tälle vuodelle gigawattituntiluokan valmistuskapasiteettia. Yritys ei ole kuitenkaan toistaiseksi esittänyt varsinaisia todisteita lupauksille, eikä akulla vaikuttaisi lupausten perusteella olevan mitään heikkouksia, joka on saanut monet syystäkin epäilemään tuotteen aitoutta. Moni asiaa seurannut odottaa siis luonnollisesti innolla puolueettomien mittaustulosten julkaisua.

Akusta voi lukea lisää alkuperäisestä julkaisu-uutisesta.

Lähteet: lehdistötiedote, I Donut Believe, VTT