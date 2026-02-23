Testissä Philipsin edullisemman pään 27-tuumainen ja 240 Hz:n Evnia 27M2N6501L -pelinäyttö, joka on varustettu 1440p-resoluutiolla ja QD-OLED-paneelilla.

io-techin testissä on Philipsin edullisemman pään reilun 400 euron hintainen 27-tuumainen QD-OLED-pelinäyttö Evnia 27M2N6501L, jossa on käytössä Samsungin 3. sukupolven paneeli. Tasaisella paneelilla varustettu näyttö tukee 2560×1440-resoluutiota, 240 Hz:n virkistystaajuutta ja Philips myöntää sille kolmen vuoden kiinnipalamistakuun.

Huomion arvoisena yksityiskohtana emoyhtiön toisen näyttöbrändin AOC:n valikoimasta Q27G4ZDR-malli perustuu samaan paneeliin ja on parhaillaan tarjouksessa 369 euron hinnalla.

Tutustumme tässä artikkelissa näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit.

Lue artikkeli: Testissä Philips Evnia 27M2N6501L -pelinäyttö (QD-OLED)