Laajan suorituskykyhaitarin tarjoavan razr 70 -malliston värivaihtoehdot ovat odotetusti PANTONE-sertifioituja ja yhtiö on varmistanut myös puhelinten päänäyttöjen toistavan värit Pantone Validated -hyväksytysti.

Motorola käynnisti tämän vuoden razr-malliston uudistuksen täysin uudella, kirjamalliin taittuvalla fold-mallilla maaliskuussa Lenovo Tech Worldissa MWC-messujen yhteydessä. Nyt vuorossa on tutumpien razr-sarjalaisten uudet versiot.

Motorola razr -sarjan uutuusmallit ovat odotetusti razr 70 ultra, razr 70 plus ja razr 70. Yhtiön mukaan ne on suunniteltu tarjoamaan järkevämpi ja entistä henkilökohtaisempia kokemuksia. Yhtiön mukaan sen moto ai -tekoäly on kehitetty noudattaen filosofiaa, jonka mukaan sen tulee sopeutua käyttäjään, ei päinvastoin. Mukana on sekä yhtiön omia tekoälysovelluksia, Copilot Microsoft-yhteistyön kautta että Googlen puolesta tulevat Gemini-ominaisuudet. Reaaliaikaisen haun takaa löytyy puolestaan Perplexity.

Uudet razr-mallit on suunniteltu yhtiön mukaan sekä eleganssi että kestävyys mielessä ja ne yhdistävät erittäin ohuet rakenteet, sileät muodot sekä premium-materiaalit. Huippumalli razr 70 ultra tulee saataville PANTONE Orient Blue -värissä Alcantara-tekstuurilla ja PANTONE Cocoa -värissä puupaneelein. Keskimmäinen razr 70 plus tulee puolestaan saataville PANTONE Mountain View -värissä jakardikudonnan inspiroimana ja perusmalli razr 70:n värivaihtoehdot Suomessa ovat PANTONE Hematite, PANTONE Bright White PANTONE Sporting Green

Ulkonäytölle tarjotaan kestävyyttä odotetusti Corningin laseilla. Ultra-mallissa on käytössä Gorilla Glass Ceramic, kun perus- ja Plus-mallit käyttävät Gorilla Glass Victusta. Taittuvanäyttöisten puhelinten saranat on vahvistettu titaanilla.

Motorola on panostanut myös kameratoteutukseen ja razr 70 ultran pääkamerasta löytyy 50 megapikselin LOFIC- eli Lateral Overflow Integration Capacitor -sensori. LOFIC-sensorissa kunkin kuvapisteen yhteydessä on ylimääräinen kondensaattori, mikä parantaa kuvapisteiden kykyä kaapata kirkkaimmatkin yksityiskohdat ilman, että varjojen yksityiskohdat katoaisivat. Motorolan mukaan se mahdollistaa jopa kuusinkertaisen dynaamisen alueen verrattuna viime vuoden razr 60 ultran pääkameraan ja se on myös Pantone Validated -sertifioitu. Muissa malleissa tyydytään perinteisempään pääkameraan ja kaikissa kolmessa on 50 megapikselin ultralaajakulmakamera Macro Vision -tuella.

Motorola razr 70 ultran tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 199 grammaa Avattuna 171,48 x 73,99 x 7,19 mm Suljettuna 88,12 x 73,99 x 15,69 mm

IP48-suojaus vedeltä ja pölyltä, ulkonäyttö Gorilla Glass Ceramic, sisänäyttö Ultra Thin Glass

6,96” Extreme AMOLED -sisänäyttö, 2992×1224, 165 Hz, piikkikirkkaus 5000 nitiä, HDR10+, 100 % DCI-P3, Pantone Validated, Dolby Vision

4,0” Extreme AMOLED -ulkonäyttö, 1080×1272, 165 Hz, piikkikirkkaus 3000 nitiä, 100 % DCI-P3, Dolby Vision

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x Oryon Prime, 6x Oryon Performance, Adreno 830, Hexagon NPU)

16 Gt LPDDR5X-muistia, 512 Gt tallennustilaa Suomessa

Kaksoistakakamera 50 megapikselin LOFIC-sensori (f/1.8, 2,0 µm pikselikoko, OIS, Pantone Validated, Dolby Vision) 50 megapikselin ultralaajakulma (f/2.0, 122° kuva-ala, 1,2 µm pikselikoko, makrokuvaus)

50 megapikselin selfiekamera (f/2.0, 1,28 µm pikselikoko)

5G Sub-6 GHz -tuella, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou

5000 mAh akku pii-hiilianodilla, 68 watin TurboPower-pikalataus, 30 watin langaton lataus, 5 watin käänteinen lataus

Android 16 (3 vuotta käyttöjärjestelmä- ja 5 vuotta tietoturvapäivityksiä)

Motorola razr 70 plussan tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 189 grammaa Avattuna 171,42 x 73,99 x 7,09 mm Suljettuna 88,09 x 73,99 x 15,32 mm

IP48-suojaus vedeltä ja pölyltä, ulkonäyttö Gorilla Glass Victus, sisänäyttö Ultra Thin Glass

6,90” Extreme AMOLED -sisänäyttö, 2620×1080, 165 Hz, piikkikirkkaus 3000 nitiä, HDR10+, 100 % DCI-P3, Pantone Validated, Dolby Vision

4,0” Extreme AMOLED -ulkonäyttö, 1080×1272, 165 Hz, piikkikirkkaus 3000 nitiä, 100 % DCI-P3, Dolby Vision

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (1x Cortex-X4, 4x A720, 3x A520, Adreno 735, Hexagon NPU)

12 Gt LPDDR5X-muistia, 512 Gt tallennustilaa Suomessa

Kaksoistakakamera 50 megapikselin pääkamera (f/1.8, 1,6 µm pikselikoko, OIS, Pantone Validated, Dolby Vision) 50 megapikselin ultralaajakulma (f/2.0, 122° kuva-ala, 1,2 µm pikselikoko, makrokuvaus)

32 megapikselin selfiekamera (f/2.4, 1,4 µm pikselikoko)

5G Sub-6 GHz -tuella, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou

45000 mAh akku, 45 watin TurboPower-pikalataus, 15 watin langaton lataus, 5 watin käänteinen lataus

Android 16 (3 vuotta käyttöjärjestelmä- ja 5 vuotta tietoturvapäivityksiä)

Motorola razr 70:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 188 grammaa Avattuna 171,30 x 73,99 x 7,25 mm Suljettuna 88,08 x 73,99 x 15,85 mm

IP48-suojaus vedeltä ja pölyltä, ulkonäyttö Gorilla Glass Victus, sisänäyttö Ultra Thin Glass

6,90” Extreme AMOLED -sisänäyttö, 2640×1080, 120 Hz, piikkikirkkaus 3000 nitiä, HDR10+, 100 % DCI-P3, Pantone Validated, Dolby Vision

3,63” Extreme AMOLED -ulkonäyttö, 1066×1056, 90 Hz, piikkikirkkaus 1700 nitiä, 100 % DCI-P3, Dolby Vision

MediaTek Dimensity 7450X (4x Cortex-A78, 4x A55, Mali-G615 MC2, 6. sukupolven NPU)

8 Gt LPDDR5X-muistia, 256 Gt tallennustilaa Suomessa

Kaksoistakakamera 50 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1,6 µm pikselikoko, Pantone Validated, Dolby Vision) 50 megapikselin ultralaajakulma (f/2.0, 122° kuva-ala, 1,28 µm pikselikoko, makrokuvaus)

32 megapikselin selfiekamera (f/2.4, 1,28 µm pikselikoko)

5G Sub-6 GHz -tuella, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou

4800 mAh akku, 30 watin TurboPower-pikalataus, 15 watin langaton lataus

Android 16 (3 vuotta käyttöjärjestelmä- ja 5 vuotta tietoturvapäivityksiä)

Motorolan uutuuspuhelimet saapuvat myyntiin välittömästi. Suomessa yhtiö on hinnoitellut razr 70 ultran 1399 euroon, razr 70 plussan 1149 euroon ja razr 70:n 869 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut: razr 70 ultra, razr 70 plus, razr 70