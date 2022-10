Liitinten tehorajat ovat saaneet kyytiä mm. GeForce RTX 3090 Ti:n adapterilla, mutta NVIDIAn mukaan sen GeForce 40 -sarjan näytönohjainten mukana tulevilla adaptereilla ongelmia ei enää olisi.

Muun muassa PCI Express -standardia hallinnoiva PCI-SIG on julkaissut varoituksen koskien 12VHPWR-adaptereiden turvallisuutta. Tiedote koskee muita kuin ATX 3.0 -sertifioituja virtalähteitä, joissa 12VHPWR-liitin on toteutettu adapterilla.

PCI-SIG:n tiedotteen mukaan se on löytänyt 12VHPWR-adaptereita, joiden liittimet ovat kuumentuneet vaarallisesti. WCCFTech on testannut asiaa käytännössä käyttäen erilaisia adaptereita. Sivusto asetti ensin 600 watin kuorman, kun käytössä oli 2 x 8-pin > 12VHPWR -adapteri. Adapteri toimi sinänsä moitteetta, mutta kustakin kulki noin 25 A tai 300 wattia, mikä ylittää virallisesti sallitun kaksinkertaisesti.

Toisessa testissä oli käytössä 450 watin kuorma ja NVIDIAn GeForce RTX 3090 ja sen referenssiadapteri, eli 3 x 8-pin > 12VHPWR. Sivuston testien mukaan toisin kuin voisi olettaa, adapterissa kuorma ei jakautunut tasan. Sen sijasta, että kustakin liittimestä olisi otettu sallitut 12,5 A tai 150 wattia, kulki yhdestä 8-pinnisestä 23,5A eli 282 wattia ja kahdesta muusta 6-8A tai 70-100 wattia.

NVIDIAn mukaan sen tulevat GeForce 40 -sarjan näytönohjaimet tai niiden mukana tulevat adapterit eivät kärsi samoista ongelmista. Yhtiön mukaan se on paikallistanut ongelman yhteen tiettyyn valmistajaan, joka on ohjeistettuna korjannut ongelman. Ohjeet on jaettu myös muille adapterivalmistajille.

Lähteet: WCCFTech, NVIDIA