Samsung julkaisi Android 11 -päivitysaikataulunsa

Vuoden 2020 joulukuussa päivitykset ehtivät valua Galaxy S -sarjan uusimmille edustajille S20, S20+ ja S20 Ultra.

Samsung on julkaissut Android 11 -päivitysaikataulunsa. Ensimmäisenä päivityksen saavat tämän Vuoden Galaxy S20 -sarjan älypuhelimet Galaxy S20, Galaxy S20+ ja Galaxy S20 Ultra, joille Android 11:n ja Samsungin uusimman One UI 3:n jakelut ovat käynnistyneet jo tänään Koreassa, Yhdysvalloissa ja suuressa osassa Eurooppaa. Seuraavana päivitysvuorossa ovat Note20-sarjan uutuudet, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip ja viime vuoden Galaxy S10- ja Note10-sarjan puhelimet, joihin päivitys on odotettavissa lähiviikkoina.

Samsungin virallisen tiedotteen lisäksi valmistajan tukifoorumeiden käyttäjä on julkaissut puhelimeensa päivityksen yhteydessä tulleen listan eri puhelinten päivitysaikatauluista. Lista koskee Egyptin markkinoita, joten sen ajankohdat voivat poiketa jossain määrin Suomen ajankohdista. Julkaistun listan mukaan uusimman Android-version ovat korealaisjätin valikoiman puhelimista ja tableteista saamassa kaiken kaikkiaan 43 eri laitetta. Listaus ei todennäköisesti ole kuitenkaan vielä täysin kattava, sillä siitä puuttuu muun muassa valmistajan tuoreehkot Galaxy S20 FE 5G ja Galaxy A51 5G.

Samsungin tukifoorumien käyttäjän lista laitteista aikatauluineen:

Joulukuu 2020:

Tammikuu 2021:

Helmikuu 2021

Maaliskuu 2021

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M21

Galaxy A51

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Huhtikuu 2021

Galaxy A50

Galaxy M51

Toukokuu

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Kesäkuu 2021

Galaxy Tab A

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Heinäkuu 2021

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

Elokuu 2021

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A10.1

Galaxy Tab Active Pro

Syyskuu 2021:

Galaxy Tab A8 (2019)

Android 11 -version lisäksi tuleva päivitys tulee sisältämään Samsungin puhelimissa myös valmistajan uuden One UI 3 -käyttöliittymäpäivityksen. One UI 3 päivittää Samsungin käyttöliittymän ulkonäköä muun muassa lisäämällä uudistettuja widget-piensovelluksia ja sulavoittamalla animaatioita. Myös kamerapuoleen uusi käyttöliittymäversio tuo kehitystä ja Samsungin mukaan AI-pohjaista zoomausta, automaattitarkennusta ja automaattista valotusta on paranneltu. One UI 3 tuo mukanaan myös hyvinvointisovelluksia, jotka mittaavat viikoittaista puhelimenkäyttöaikaa, puhelimen käyttöä autolla ajaessa ja käyttäjänsä unta.

Samsungin lisäksi tämän vuoden puolelle vakaita Android 11 -päivityksiä ovat luvanneet Sony, OnePlus, Nokia, Xiaomi ja Google sekä kotimaamme markkinoilla harvinaisemmat Oppo ja Realme. Asus on julkaissut kuluttajien saataville Android 11 -päivityksen beta-versioita, mutta myös heiltä on tällä hetkellä odotuksissa vakaan version julkaisu vuoden loppuun mennessä.

Lähteet: Samsung, Samsung Community (foorumi)