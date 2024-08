Philipsin valttikortti Samsungin 3. sukupolven QD-OLED-paneelia hyödyntävien näyttöjen markkinoilla on näytön tapahtumiin reagoiva Ambiglow-valaistusjärjestelmä

Philipsin on julkaissut pelibrändi Evnian alle kaksi uutta QD OLED -pelinäyttöä. Uudet Evnia 8000 -sarjan näytöt on varustettu Samsungin 3. sukupolven QD-OLED-paneeleilla.

Philips Evnia 32M2N8900 on 31,5”-tuumainen 3840×2160- eli 4K UHD -resoluutiolla varustettu maksimissaan 240 hertsin virkistystaajuudella päivittyvä pelinäyttö, kun Evnia 27M2N8500 edustaa 27” kokoluokkaa ja 2560×1440- tai lyhyemmin 1440p-resoluutiota 360 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Näyttöjen ominaisuudet ovat pääosin tuttua luettavaa aiempiin samoilla paneeleilla varustettuihin näyttöihin tutustuneille erittäin nopeine vasteaikoineen ja 10-bittisine väreineen. Näytöt ovat myös DisplayHDR True Black 400 -sertifioituja.

Philipsin tapa erottua massasta on sen Ambiglow-valaistusjärjestelmä, joka kykenee mukautumaan musiikkiin tai näytön tapahtumiin parantaen immersiota. Niiden luvataan olevan vilkkumattomia ja molemmissa on käytössä HAS- eli Height Adjustable Stand -jalka, joka tarjoaa sekä kallistus että kääntötuen. Näytöt tukevat myös Microsoftin Dynamic Lighting -ominaisuutta, joka tarjoaa käyttöjärjestelmätasolla tuen ohjattavalle RGB-valaistukselle ilman ylimääräisiä kolmansien osapuolten sovelluksia.

Evnia 27M2N8500 saapuu myyntiin syyskuun lopulla 749 euron suositushintaan, kun 32M2N8900 seuraa perästä lokakuun lopulla 1199 euron suositushintaan.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)