Arrow Lake Halo -mallista tuli verrattain kattavakin vuoto jo pari vuotta sitten, mutta lähteen vaihtelevan maineen vuoksi se sivuutettiin laajalti ennen nyt ilmaantuneita rahtidokumentteja.

AMD:n tiedetään suunnittelevan järeällä integroidulla GPU:lla varustettua Strix Halo -koodinimellistä prosessoria järeämpiin kannettaviin. Tuore vuoto paljastavaa Intelin aikovan lähteä kilpasille AMD:n uutuuden kanssa Arrow Lake Halo -prosessorilla.

AdoredTV:n maine vuotomaailmassa on vähintäänkin ryppyinen, mutta Intel vuodot ovat osuneet muita paremmin oikeaan. Kanava esitteli jo pari vuotta sitten väitettyä Intelin sisäistä dokumenttia Arrow Lake Halosta eli ARL-P:stä, mutta sivuston maine huomioiden se jäi aikanaan verrattain vähälle huomiolle. Nyt vanha sivuutettu vuoto on muuttunut yhtäkkiä ajankohtaiseksi, kun nettiin ilmestyi rahtidokumentteja, joissa mainittiin kannettaviin työasemiin suunnattu Arrow Lake Halo -prosessori.

Vuodetun dian mukaan Arrow Lake Halo tulee olemaan 6+8-ytiminen prosessori Lion Cove P- ja Skymont-E-ytimillä. Prosessoriydinten rinnalla on GT3-tason integroitu GPU, mutta valitettavasti pelkästä GT-tasosta ei voi tehdä mitään muita päätelmiä GPU:n koosta, kuin että se on isompi kuin muissa yhtiön prosessoreissa. AdoredTV:n itsensä mukaan siinä olisi 320 Execution Unit -yksikköä (nyk. XVE-yksikkö), mikä tarkoittaisi muissa Arrow Lakeissa käytettävällä Alchemist-sukupolven Xe-LPG-arkkitehtuurilla 20 Xe-ydintä. Battlemage-arkkitehtuurilla se tarkoittaisi jopa 40 Xe-ydintä. Prosessoriytimet ja GPU ovat eri siruilla, joista kumpikin tullaan dian mukaan valmistamaan TSMC:n N3-perheen prosessilla. On myös mahdollista, että dian tiedot poikkeavat lopullisesta tuotteesta.

Diassa mainitaan sen tärkeimmän kilpailijan olevan Applen 14-tuumaiset kannettavat ja että niiden haastaminen vaatii tiivistä yhteistyötä OEM-valmistajien kanssa.

Lähde: VideoCardz