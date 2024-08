QuadCast 2 saapuu myyntiin heti, Alloy Rise 75 Wireless -näppäimistö lokakuussa ja ensimmäisenä maailmassa jopa 100 RGB LED:illä peli- ja striimikokemuksen uusiin ulottuvuuksiin vievä QuadCast 2 S marraskuussa.

Viime viikolla pidetyt Gamescomit olivat loppukesän viimeisiä, ellei jopa viimeinen oiva tilaisuus esitellä ja julkaista uusia tuotteita. Julkaisusumassa osa pääsi livahtamaan alta tutkan, kuten HP:n talliin kuuluvan HyperX:n uudet tuotteet pelaajille ja striimaajille.

HyperX julkaisi messuilla kaksi uutta mikrofonia, QuadCast 2:n ja QuadCast 2 S:n. Perusmallin kerrotaan tarjoavan äänen tallentamista 24-bittisenä 96 kHz näytteenottotaajuudella, kun S-malli iskee pöytään ammattilaistasoksi kuvaillun 32-bittisen äänentallennuksen 192 kHz näytteenottotaajuudella.

QuadCast 2 on varustettu mikrofonin päältä löytyvällä kookkaalla mykistyspainikkeella ja monitoimisäätimellä, jolla voi hallita mikrofonin vahvistusta (gain), äänentoiston voimakkuutta, monitorointivoimakkuutta ja vielä äänenkaappauskuviotakin neljän eri vaihtoehdon välillä. Mikrofoni on varustettu punaisella LED-valaistuksella, joka samalla kertoo, onko mikrofoni kuulolla; ne sammuvat mykistettynä. Mikrofoni tulee esiasennettuna shockmount-telineeseen, mutta sen voi asentaa myös mihin tahansa 3/8”- tai 5/8”-jengoilla varustettuun telineeseen. Mikrofoni yhdistetään tietokoneeseen USB-C-liitännällä ja siitä löytyy 3,5 mm liitäntä äänentoistoon tai monitorointiin.

Pelaajien valinta on kuitenkin ehdottomasti QuadCast 2 S -malli, sillä se on varustettu ensimmäisenä mikrofonina maailmassa jopa sadalla RGB LED-valolla, mitkä takaavat parhaan mahdollisen pelituloksen striimin temmellyksessä. Juuri muuta näytteenottotaajuuden ja RGB-valojen lisäksi mikrofonista ei sitten vielä tiedetäkään, mutta ulkonäön perusteella siihen pätee perusmallin muut tiedot sellaisenaan. Syy puuttuville tiedoille on mikrofonin myöhäisempi myyntiintulo.

Pelaajat tarvitsevat yleensä myös näppäimistöjä, johon hätään HyperX:llä on tarjota uusi Alloy Rise 75 Wireless -näppäimistö. Kuten nimestäkin jo arvaa, kyse on langattomasta näppäimistöstä ja sen koukkuna on muokattavuus. Näppäimistöstä voi vaihtaa helposti kansilevyn, näppäimistön oikean reunan yläosasta löytyvän merkin (badgen) sekä tietenkin kytkimet. Valitettavasti myös Alloy Rise 75 Wirelessiin pätee sama kuin QuadCast 2 S:ään, eli sen tuotesivuja ei ole vielä julkaistu myöhemmän myyntiintulon vuoksi. Vaihto-osat kuitenkin jo saatavilla, koska ne sopivat myös aiemmin markkinoille tulleeseen langalliseen versioon. Lienee myös varsin turvallista olettaa, että näppäimistön muut ominaisuudet vastaavat langallista sisarusta. HyperX:n mukaan Alloy Rise 75 Wirelessin akku kestää jopa 1500 tuntia yhdellä latingilla, olettaen tietenkin, että käyttäjä ei ole pelaaja, joka kytkee akkukeston noin 80 tuntiin tiputtavan RGB-valaistuksen päälle pelisuorituskyvyn parantamiseksi.

HyperX QuadCast 2 on saatavilla välittömästi ja sen suositushinta Suomessa on 149,99 euroa, kun pelaajien valinta, marraskuussa saataville tuleva QuadCast 2 S on hinnoiteltu 199,99 euroon. HyperX Alloy Rise 75 Wireless on puolestaan hinnoiteltu 229,99 euroon, vaihdettavat kansilevyt 39,99 euroon ja merkkipakettien 24,99 euroon.

Lähde: HP