Uutuusnäyttö täydentää Philipsin pelaamiseen suunnattua Evnia-tuoteperhettä.

QD-OLED-pelinäyttöjen hinnat tulevat alaspäin hitaasti mutta varmasti, mistä tuorein esimerkki on Philipsin uusi Evnia-pelinäyttö 27M2N6501L. Kyseessä on 26,5-tuumainen näyttö 2560 × 1440 pikselin QHD-resoluutiolla ja 240 hertsin maksimivirkistystaajuudella.

Väritykseltään tyylikkään valkoinen E27M2N6501L on varustettu G-Sync Compatible -tuella, minkä ansiosta se synkronoi virkistystaajuutensa näytönohjaimelta tulevan ruudunpäivitysnopeuden kanssa. Pikselivasteaika (gray-to-gray) on erittäin nopea 0,03 millisekuntia. Näytössä on myös HDR10-tuki ja sen maksimikirkkaudeksi kerrotaan 400 nitiä. Väriavaruuksista DCI-P3 on katettu 99- ja sRGB 147,5-prosenttisesti.

Peliominaisuuksia 27M2N6501L:ssä ovat esimerkiksi hämäriä alueita korostava Stark Shadowboost, tähtäimen väriä pelin mukaan vaihtava Smart Crosshair sekä Smart Sniper, joka korostaa pelikuvan zoomausta tarkkuuskiväärillä ammuttaessa. Kaiken kruunaa näytön takana oleva kolmen sivun Ambiglow-valaistus, joka heijastaa pelin värimaailmaa seinälle reaaliajassa – tietenkin tekoälyavusteisesti.

Uudessa Evniassa on tavanomaiset ergonomiasäädöt (korkeus, kallistus, kääntö ja kierto) ja sen liitäntäpuolelta löytyy kaksi HDMI 2.1:tä, yksi DisplayPort 1.4, kuulokeliitäntä sekä USB-keskitin (3.2 Gen 1) kahdella USB-A:lla, joista toinen tukee virransyöttöä.

Philips Evnia E27M2N6501L tulee saataville tammikuussa suositushintaan 449 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote