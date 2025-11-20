Noctualta meni lopulta vuosi ja lähes viisi kuukautta viilata perinteistä ja mielipiteet jakavaa väriteemaansa noudattavista tuotteista mustat versiot.

Uutisoimme viime yönä lyhyesti Noctuan twiitanneen kuvan mustasta NH-D15 G2 –coolerista Type O Negativen laulun nimeä lainaten “Black No. 1” hashtagilla #ComingSoon. Odotus ei lopulta ollut todellakaan pitkä, sillä nyt yhtiön lippulaiva cooleri on julkaistu myös mustana versiona.

Noctua julkaisi aikoinaan pitkään odotetun toisen sukupolven NH-D15-coolerinsa yli vuosi sitten heinäkuussa. Monelle yhtiön mielipiteitä jakava värimaailma on kuitenkin syy irvistykselle ja odotukset ovat keskittyneet mustaan chromax.black –versioon NH-D15 G2:sta. Yhtiön tuntevat osasivatkin odottaa odotuksesta tulevan pitkähkön, sillä Noctualla on tapana viilata kaikki yksityiskohdat kohdalleen eikä esimerkiksi saman tuulettimen toteuttaminen toisessa värissä onnistu vain maalaamalla uusi väri pintaan. Itse coolerin lisäksi julkaistiinkin myös chromax.black –versiot NF-A14x25 G2 –tuulettimista.

Yhtiön toimitusjohtaja Roland Mossig kertoi julkaisun yhteydessä niin yleisön kuin arvostelijoidenkin ottaneen G2-päivityssukupolven tuotteet vastaan avosylin ja hyvin arvosanoin. Hän kertoi Noctuan olevan ylpeä NH-D15 G2 -coolerista ja NF-A14x25 G2 –tuulettimesta ja miten ne suoriutuvat edeltäjiinsä nähden. Mossig uskoo uusien chromax.black-tuotteiden vakuuttavan myös ne, jotka pitävät mustanpuhuvasta ja huomaamattomasta ulkonäöstä.

Tuotteiden tarkemmat ominaisuudet löydät aiemmasta Noctuan normaalia värimaailmaa noudattavien perusversioiden uutisesta. NH-D15 G2 chromax.black on hinnoiteltu 159,90 euroon, kun NF-A14x25 G2 PWM:n ja sen käänteisillä lavoilla varustetun NF-A14x25r G2 PWM –version hinta on 39,90 euroa. Kahden tuulettimen NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black on puolestaan hinnoiteltu 76,90 euroon, jälleen lapojen suunnasta riippumatta.

