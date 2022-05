Phison esitteli yli 12 Gt/s lukunopeuksiin yltävää PCIe 5.0 NVMe SSD-asemaa

PCI Express 5.0 -standardia tukevien SSD-asemien odotetaan saapuvan markkinoille kuluvan vuoden aikana.

Phison nousi viimeistään PCIe 4.0 SSD-asemien myötä kaikkien alaa seuraavien huulille suositun ohjainpiirinsä myötä. Nyt yhtiö on esitellyt käytännössä tulevaa PCIe 5.0 -väylää tukevaa SSD-ohjaintaan.

Phison on esitellyt PCI Express 5.0 -standardia tukevaa PS5026-E26-ohjaintaan prototyyppi-SSD:llä, joka oli varustettu tuntemattoman kokoisella DRAM-välimuistilla ja teratavulla Micronin TLC 3D NAND -Flash-piirejä. Suositun CrystalDiskMarkin testissä prototyyppi-SSD ylsi peräti 12 457 Mt/s perättäisluku- ja 10 023 Mt/s -kirjoitusnopeuteen. Satunnaislukuoperaatioissa SSD ylsi 1,31 miljoonaan IOPSiin ja kirjoituksessa 1,16 miljoonaan IOPSiin.

Tom’s Hardwaren mukaan itse ohjainpiiri sisältää Armin suunnittelemia Cortex-R5-ytimiä sekä Phisonin omia CoXProcessor 2.0 -perheen kiihdyttimiä. Ohjaimen kerrotaan tukevan kaikkia moderneja ja lähitulevaisuudessa julkaistavia 3D NAND Flash-muisteja.

PCI Express 5.0 SSD-asemien odotetaan saapuvan markkinoille kuluvan vuoden aikana. Tällä hetkellä standardia tukevat vain Intelin Alder Lake -työpöytäprosessorit ja nekin ovat pyhittäneet 16 PCIe 5.0 -linjaansa oletuksena näytönohjaimelle. AMD on jo varmistanut tulevien B650, X670 ja X670E AM5-emolevyjen tukevan PCIe 5.0 -standardia aina vähintään yhdelle M.2-liittimelle ja prosessoreissa on tuki yhteensä 28 PCIe 5.0 -linjalle, joista neljä on varattu piirisarjayhteydelle.

Lähde: Tom’s Hardware