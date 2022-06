Cubot Pocket on nykymarkkinassa poikkeuksellisen pienikokoinen nelituumaisen näyttönsä myötä.

Teknologiatuotteiden maahantuonti- ja tukkuyritys East & West Distribution Oy on ilmoittanut aloittaneensa pienikokoisen Cubot Pocket -älypuhelimen myynnin Suomessa. Laite on oikeasti pienikokoinen, sillä siinä on vain nelituumainen näyttö 540 x 1080 pikselin resoluutiolla.

Puhelin käyttää ikääntynyttä vuonna 2019 julkaistua Unisoc T310 -järjestelmäpiiriä, jossa on yksi Cortex-A75- ja kolme Cortex-A55-ydintä. RAM-muistia on neljä ja tallennustilaa 64 gigatavua. Edessä on viiden megapikselin kamera, takana 16 megapikseliä. Akun kapasiteetti on laitteen ulkomitat huomioiden varsin hyvä 3000 mAh.

Myöskään käyttöjärjestelmä ei ole aivan ajan tasalla, sillä sisällä on 1,5 vuotta vanha kustomoimaton Android 11.

Cubot Pocketin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 119 x 58 x 12 mm

Paino: 128 grammaa

4,0” näyttö, 540 x 1080, 302 PPI

Unisoc Tiger T310 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 128 Gt)

LTE, dual nano-SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, (A)GPS, NFC

16 megapikselin takakamera

5 megapikselin etukamera

3000 mAh akku, USB-C

Android 11

Cubot Pocketin suositushinta Suomessa on 249 euroa ja se on saatavilla välittömästi. Värivaihtoehtoja on kolme – kokomusta, punamusta ja kulta-vihreä.

Lähteet: sähköpostitiedote, Cubot tuotesivu